お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造（54）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。車両本体価格749万円のテスラ「モデルY L」が納車されたことを報告し、反響を呼んでいる。

【映像】ココリコ遠藤、愛車・テスラ「モデルY L」や光岡「バディ」

これまでにもYouTubeチャンネルで、愛車を公開してきた遠藤。トヨタ「センチュリー」や、お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武（64）から譲り受けたという光岡自動車「バディ」を披露してきた。

ココリコ遠藤、749万円のテスラ「モデルY L」と対面

2026年6月10日の動画では、久々に購入した新車だというテスラ「モデルY L」が納車されたことを報告。

新たな愛車と対面すると、「でかいね。けっこう迫力ありますよ。いや〜かっこいいねやっぱり」と、喜ぶ様子を見せた。

その後は、スマートフォンのアプリが車の鍵になることや、ミラーやハンドルの調整をすべて車内のタッチパネルで行うことに驚きを見せつつ、「このアナログおじさんがステキな車をどこまで乗りこなせるのか。今後僕も楽しんでいきたいと思います」と語っている。

遠藤の新たな愛車にファンからは、「スゲー！芸能人もテスラオーナー多いな」「羨ましいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）