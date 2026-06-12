明日6月13日に開催される国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式“Grand Ceremony”にて、M!LKが追加パフォーマンスアーティストに決定した。

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Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする最優秀作品／アーティストの授賞式に加え、M!LKのほか、FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests（LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド）、羊文学、米津玄師の13組によるパフォーマンスが行われる。

また、Grand CeremonyはNHKにて生放送。グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービス Lemino、ABEMA、radikoでも生配信が行われる。そのほか、SpotifyやTikTok、X（旧Twitter）、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツが発信される。

（文＝リアルサウンド編集部）