ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】東海環状道 美濃加茂IC～可児御嵩IC 内回り・外回… 【交通情報】東海環状道 美濃加茂IC～可児御嵩IC 内回り・外回り通行止め解除 【交通情報】東海環状道 美濃加茂IC～可児御嵩IC 内回り・外回り通行止め解除 2026年6月12日 19時9分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東海環状道は、車両火災のため 美濃加茂IC～可児御嵩ICの内回り・外回りで通行止めとなっていましたが、12日午後6時45分に解除されました。 【写真を見る】【交通情報】東海環状道 美濃加茂IC～可児御嵩IC 内回り・外回り通行止め解除 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 節約できるのは？ 【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール･出場選手 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 金属加工, リハビリ, イベント, 横浜, 慰霊祭, 長野, ホテル, 大阪, ダイス