東海環状道は、車両火災のため 美濃加茂IC～可児御嵩ICの内回り・外回りで通行止めとなっていましたが、12日午後6時45分に解除されました。

【写真を見る】【交通情報】東海環状道 美濃加茂IC～可児御嵩IC 内回り・外回り通行止め解除