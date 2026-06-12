日本遺産「関門“ノスタルジック”海峡」の認知度を高めていこうと下関市立大学の学生がきょう（12日）、日本遺産を構成する市内の文化財を現状調査しました。



調査をしたのは下関市立大学経済学部の学生およそ60人です。



日本遺産は地域の歴史的魅力を通じて日本の文化・伝統を語るストーリ―を文化庁が認定するもので、「関門“ノスタルジック”海峡」は、旧下関英国領事館など下関市と、海峡をはさんだ北九州市にある42の文化財で構成されています。





最初に唐戸地区にある旧下関英国領事館を訪れたグループは、その歴史や当時の領事館の役割、建物の構造などについて職員から説明を受けました。下関市立大学は、2024年に「日本遺産サポーター大学」に登録されていて日本遺産の認知度向上にむけたこの調査は、公共マネジメント学科の授業の一環として行われました。（野尻道大さん 3年生）「この授業を受ける前は（日本遺産について）全然知らなくて。僕は県外生なので下関の文化だったり、地域性というのを知るという意味でもすごいおもしろい授業だと思って参加しています」学生たちは、このあと下関南部町郵便局や旧秋田商会ビルなども訪問しました。きょうの調査などをもとにグループごとに日本遺産の認知度向上のための取り組みを提案することになっています。