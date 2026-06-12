防府市の小学校で開かれた土砂災害の出前授業が開かれました。



防府市の新田小学校で開かれた砂防出前授業には5年生およそ90人が参加しました。



この出前授業が始まったきっかけは2009年7月21日防府市で起こった豪雨災害です。



275ミリというほぼ1か月分の雨がわずか1日で降り市内各地で土砂災害が発生し、災害関連死を含めて19人が亡くなりました。



この翌年から県の砂防課が土砂災害の恐ろしさや身を守る方法を知ってもらおうと、開いているもので毎年20校近い小学校が参加しています。





授業では土石流を再現する装置や映像を使って土砂災害の仕組みや、県内で起きた被害について学びました。県内で土砂災害の起こる危険がある場所は、およそ2万6000か所あり、全国で6番目の多さです。土砂や流木が集落や道路に流れ込むのを防ぐ砂防ダムの役割も紹介されました。（砂防ダムの実験動画）「これが砂防ダムがないと仮定した実験です。こっちは砂防ダムがある場合です。2009年の豪雨によって土砂災害が起きた市内勝坂地区の剣川にも砂防ダムが設置されています。ただ、危険な場所すべてに砂防ダムを整備するのは難しいとして、県の担当者は災害が起こりそうなときは早めに避難することや日ごろから家族で避難場所や避難方法を話し合っておくことの大切さを呼びかけました。（児童）「最近（去年）下関で土砂崩れが起きたりしたから昔だけじゃなく今もいつでも起きることが分かった」「危険で人の命を奪う災害だと思った。起こった時はこの授業を参考にして家族みんなで逃げたい」児童は自分たちが通う小学校の近くで起こるおそれのある災害や被害を防ぐための施設についても学びました。