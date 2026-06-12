液体を流し込むと出てきたのはかき氷！こちらは瞬間冷凍の技術を使った氷のいらないかき氷機なんです。手掛けた企業が胸を張る「令和のかき氷」は一体どんな食感なのでしょうか。



(永田莉紗アナウンサー)

「こちらのかき氷機、氷がいらず、液体を入れるだけでかき氷ができるんです。綺麗に出てきますね。ありがとうございます。いただきます。氷がふわふわで雪のようにすっと口の中に溶けていきます」





12日、鹿児島市で氷のいらないかき氷機「純雪機」の試食会が行われました。試食会には導入を考えている県内の飲食店などが参加し、新食感のかき氷を味わいました。(いちき串木野市でカフェ・雑貨店を経営)「おいしいです。お店で出せたらいいなと思ってきょう来た」(屋久島で宿泊施設経営)「かき氷より全然やわらかい。感触が初食感/1150スイーツを提供したいなと検討しているときにこの商品を見つけた」液体を注ぐだけでかき氷ができる仕組みは、このローラー。マイナス40度で瞬間的に凍らせ、数秒でかき氷が完成します。ジュースやお酒などを使ってかき氷を作ることができ、ローラーの回転の速さを調整すると、氷の細かさも変えられます。コーヒー牛乳やサツマイモなどのかき氷を試食していました。(県内で宿泊施設経営)「焼き芋アイス」「綿菓子。冷たい綿菓子」(Fujitaka 南九州営業所 重松 克洋 所長)「令和のかき氷というフレーズを使わせていただいている。私どもの子ども時代のかき氷は非常にかたくてカチカチの氷だったものと比べると、真逆の氷ではないかと思うので、それをとって令和のかき氷という形で全国にプロモーションをかけている」新食感のかき氷。県内では現在、一部の飲食店などで導入されているということです。