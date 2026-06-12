お笑いコンビ「爆笑問題」太田光(61)の妻で、芸能事務所「タイタン」の太田光代社長（61）が11日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜 後10・00）にゲスト出演。光と離婚を考えた過去について語った。

パーソナリティーの中川安奈から「何回か離婚届も書かれたりしてるみたいな話も聞いたことがある」と振られ、光代社長は「書いた」と明言。離婚する場合は社長業も辞めるつもりだったと語った。

離婚届を光に実際に渡したことも「何回もある」と話し、太田からは「“何やってんの？”って言われてそのまま返されたり。しまいにはビリビリって破かれて」と振り返った。

離婚を考えていることは弁護士の橋下徹氏にも相談していたと言い、橋下氏からは「もし本気で離婚したいなら、何もなかった感じで家を出てきてください」とのアドバイスをもらったこともあるとした。

そうしてある時「本当に腹が立った。これダメだ」と離婚を決意。朝笑顔で光を仕事に送り出したのち、荷物をまとめて家を出たという。

「本気で考えてたから、もうマンションを1つ買っていたの」と既にマンションも購入済みで、そこから橋下氏に離婚すると連絡を入れた。橋下氏と話し合いを行い、不満を伝え、「あとはお任せしますからどうぞ」と託したという。

だが橋下氏からは「一度光さんと話した方がいいんじゃないですか」と諭され、橋下氏が光に声をかけ、寿司を食べながら3人で話をすることになった。

光は何も分かっていなかったが、橋下氏は「やっぱり光さんもいろいろあるとは。忙しいと思うんですけれども、少しは社長の事も構ってあげて」と説得を始めた。

だが光代社長は「離婚したいんですよ」と言い張り、「ワーッて」日頃の不満をぶちまけた。すると橋下氏からは「社長ね、それは言い過ぎですよ。太田さんだって、毎日頑張っているんですよ」と止められる事態となった。

ところがそんな橋下氏に、太田が「うちの奥さまにそんなこと言ったら僕は怒りますよ」と抗議をするまさか事態に。光代社長はさらに「そこで私が泣くっていう」とぶっちゃけた。

結局「泣いて、どうにもなんない。ただとにかく橋下さんのご意見をとくとくと聞いて。それでも太田さんは何も言わないし」。橋下氏は「社長がまあどっか行きたいって言ったら、年に1回ぐらいはどこかに連れていってあげたりしますよね」とアドバイスし、太田は「うん、うん」と聞いていたと打ち明けた。

光代社長はその後について「そんなことありやしないです」と苦笑し「本当にその場だけ、いつも」とぼやいた。

それでもその後は橋下氏が爆笑問題と仕事をする際には、光代社長も一緒に行くようになり「沖縄の夕日が凄い奇麗に沈むところを橋下さんと一緒に見てとか」と光代社長。鈴木が「あなたじゃないのよ」と話しても、「あの時止めたから、少し何かの時にはっていうふうに」と橋下氏から気を使われていたと笑ってみせた。