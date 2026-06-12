俳優・中村玉緒さん(86)肺炎で死去　飾らない人柄と“玉緒節”　夫・勝新太郎さんに貫いた愛情　惜しむ声相次ぐ

俳優の中村玉緒さんが、9日に肺炎のため亡くなっていたことが分かりました。

86歳でした。

明るい笑顔で誰からも愛された玉緒さん。

別れを惜しむ声が相次いでいます。

豪快な笑い顔と飾らない人柄。

そして独特の天然トーク“玉緒節”で広く愛されてきた中村玉緒さん。

6月9日に肺炎のため東京都内で亡くなっていたことが分かりました。

86歳でした。

1939年、上方歌舞伎の名門・成駒屋の長女として生まれた玉緒さん。

中学1年の時にスカウトされ、1953年に女優デビューを飾り、時代劇の娘役スターとして活躍しました。

私生活では、1962年に映画「悪名」で共演した昭和の大スター・勝新太郎さんと結婚。

2人の子宝に恵まれました。

結婚から34年がたった1996年、夫婦で舞台初共演を果たした際には…。

中村玉緒さん：

何もかもが今回夫婦でやるの、一生にいっぺんのつもりで二度とない…。

勝新太郎さん：

それしゃべっちゃダメだよ。それ言っちゃダメじゃん。

中村玉緒さん：

そうなの？じゃあやりません。

どれだけの月日がたっても変わらない夫婦の関係。

この翌年に勝さんが帰らぬ人となってからも生涯、夫への愛を貫いてきた玉緒さん。

中村玉緒さん：

もう一度生まれ変わっても勝新太郎と結婚したいという人でした。

玉緒さんの訃報を受け、芸能界からは追悼の言葉が相次ぎました。

バラエティー番組で共演していた関根勤さんは、Xに「玉緒さんにもうお会い出来ないと思うととても残念です。玉緒さんは、とても優しくて面白くて、玉緒さんの周りはいつも笑顔で溢れていました。とても寂しいです」と投稿。

歌舞伎俳優の片岡愛之助さんは自身のブログで「玉緒さんとはお仕事こそご一緒してませんが、よくご飯はご一緒させて頂いてました。淋しい限りです。玉緒さん、本当にありがとうございました」とつづりました。

玉緒さんは最後となったインスタグラムの投稿に夫婦のツーショット写真を添え、優しい口調で「では、今週も元気に楽しく１つずつまいりましょう。いつもありがとう。気を付けて、元気に待ってておくれやす。またね」と締めくくりました。