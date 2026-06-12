午前中は各地で日差しもあった12日の関東地方。午後になると天気が急変し、各地でゲリラ雷雨が発生しました。今後、雷が発生する確率が高い地域もあり引き続き警戒が必要です。（2026年6月12日午後4時50分頃放送）

【画像で見る】各地の週末の天気 ほとんどで晴れ予報も雷に注意

埼玉では「ひょう」も関東で夜遅くまで落雷のおそれ

日比麻音子キャスター:

12日は天気がころころと変わる一日でした。東京・北区では激しい雨が降り、駅に走る人の姿もありました。また埼玉・飯能市では粒の大きな「ひょう」が降りました。

森田正光気象予報士:

12日夕方（午後3〜6時）の発雷確率を見てみると、北関東を中心に75%以上のところがあります。この区域はこれから東の方へ動いていきます。

12日夜（午後6〜9時）の発雷確率を見ると、75%以上の区域は小さくなりますが、栃木・茨城・群馬・埼玉などで発雷確率が比較的高くなっています。



日付が変わるころまでは、各地で雷のおそれがあります。

覚えておきたい「天気急変の3つのサイン」週末も雷に用心

森田正光気象予報士:

天気が急変するときの予兆としては、次のようなものがあります。

▼真っ黒な雲が近づく

▼雷の音が聞こえる

▼急に冷たい風が吹く

この先の天気についてです。13日（土）、14日（日）は晴れるところがほとんどですが、20%くらいの確率で雷雨がありそうです。12日よりは可能性は低いですが、ないわけではないので、用心するに越したことはないと思います。

日比キャスター:

空をよく見て、天気が急変する予兆を感じたときは、頑丈な建物の中や、窓から離れた安全な場所で待機してください。