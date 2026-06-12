◇陸上・日本選手権第1日（2026年6月12日 名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム）

女子800メートル予選が行われ、日本記録保持者で3連覇の懸かる久保凛（積水化学）は2分3秒09をマークして3組1着となり、全体2位で決勝に進んだ。トップは塩見綾乃（岩谷産業）で2分1秒82だった。

スタートから前に出て先頭をキープ。その勢いのまま後続を引き離してフィニッシュした。レース後は「ラスト200で足が動かなくて“マジか”って感じだったんですけど。（決勝は）そこを修正したい」と振り返った。

昨年の世界選手権に出場した久保は、今年3月に東大阪大敬愛高を卒業。社会人デビュー戦となった5月10日の木南道孝記念では2分7秒47で7位に沈み、思わぬ結果に号泣した。ただ、同30日のミドルディスタンス・サーキット東京大会で2分2秒76で制し「（調子が）凄く上がって、うまく走れるようになってきている」と話していた。

小学校時代にはサッカーをしていた久保。いとこのサッカー日本代表・久保建英（Rソシエダード）は日本時間で今日12日に開幕したW杯北中米大会に出場しており、日本時間15日に1次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。

「W杯は4年に一度の大会で楽しみにしていて。でも、今回は自分も頑張らないといけないので。応援しつつ、頑張りたい」

同種目で3連覇を達成すれば、04〜06年に優勝した杉森美保以来となる20年ぶり。史上6人目となる。