上白石萌音、妹・萌歌と顔寄せ合う 授賞式オフショットに反響「可愛すぎ」「最強姉妹」
【モデルプレス＝2026/06/12】女優の上白石萌音が11日、自身のInstagramを更新。10日に行われた「第51回菊田一夫演劇賞」の授賞式に出席した際のオフショットを公開し、妹で女優の上白石萌歌との2ショットが話題を呼んでいる。
【写真】人気女優姉妹が密着 貴重なオフショット
萌音は授賞式を「会場にこれまでお世話になった方が沢山いらして、益々感謝が募り深まりました」と振り返り、オフショットを投稿。白黒のシックな衣装を身にまとい、トロフィーを大切に手にする様子がうかがえる。また、同授賞式に出席していた萌歌との2ショットも公開。顔を寄せ合い、ピースをして2人の仲の良さと受賞の喜びが伝わる。
この投稿に「可愛すぎ」「姉妹愛が素敵」「最強姉妹おめでとう！」「これからも応援しています」とコメントが寄せられている。
「菊田一夫演劇賞」とは、日本の演劇界に偉大なる足跡を残された菊田一夫氏の業績を永く伝えるとともに、演劇の発展のため、大衆演劇の舞台ですぐれた業績を示した芸術家を表彰するもの。萌音は「ダディ・ロング・レッグズ」 のジルーシャ・アボット役、「千と千尋の神隠し」 の千尋役の演技が評価され、演劇賞を受賞。萌歌は、自身が江月梅役を務めた「大地の子」が演劇大賞を受賞していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気女優姉妹が密着 貴重なオフショット
◆上白石萌音「菊田一夫演劇賞」受賞 同時受賞の妹・萌歌と2ショット
萌音は授賞式を「会場にこれまでお世話になった方が沢山いらして、益々感謝が募り深まりました」と振り返り、オフショットを投稿。白黒のシックな衣装を身にまとい、トロフィーを大切に手にする様子がうかがえる。また、同授賞式に出席していた萌歌との2ショットも公開。顔を寄せ合い、ピースをして2人の仲の良さと受賞の喜びが伝わる。
◆上白石萌音の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎ」「姉妹愛が素敵」「最強姉妹おめでとう！」「これからも応援しています」とコメントが寄せられている。
「菊田一夫演劇賞」とは、日本の演劇界に偉大なる足跡を残された菊田一夫氏の業績を永く伝えるとともに、演劇の発展のため、大衆演劇の舞台ですぐれた業績を示した芸術家を表彰するもの。萌音は「ダディ・ロング・レッグズ」 のジルーシャ・アボット役、「千と千尋の神隠し」 の千尋役の演技が評価され、演劇賞を受賞。萌歌は、自身が江月梅役を務めた「大地の子」が演劇大賞を受賞していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】