M!LK吉田仁人、STARTOタレントとの秘話明かす「めちゃくちゃかっこいい人たちだなって」幼少期にライブ訪れていた
【モデルプレス＝2026/06/12】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人が11日、自身がパーソナリティを務める文化放送「M!LK 吉田仁人のレコメン！」（毎週木曜22時〜25時）に出演。NEWSのライブを訪れていたことを明かした。
【写真】NEWS小山、M!LKの推しメン
同日に放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時〜）の「NEWS vs M!LKアイドル対決」でM!LKとNEWSが共演したことに触れた吉田。これを受け「俺、ライブ行っていたからね。NEWSさんの。子供ながらにめちゃくちゃかっこいい人たちだなって思って。5〜6歳くらいの時」と幼少期にNEWSのコンサートに訪れていたことを明かした。
また、ダンスを始めたきっかけについて「テレビで踊っているグループの方とかを見て、4歳の時にダンススクールに入れてもらって」と回想。吉田は「歌って踊る人をかっこいいと思っていたの。そうなると親も一緒に見るじゃない？それで『じゃあ行こうよ』って」とコンサートに行くことになった経緯を振り返った。
また「マリンメッセ福岡A館っていうすごいでかいところがあるんだけど、そこに観に行って。あと東京のイベント。KAT-TUNさんとNEWSさんがやっている『SUMMARY』を観に行ったりとかしていたくらいだから『うわ、まじか』みたいな」とNEWSやKAT-TUNが出演した「Johnnys Theater"SUMMARY"of Johnnys World」を鑑賞していたことも告白。番組の収録では過去にNEWSのコンサートに訪れていたことを本人たちに伝えたそうだが「でも、戦いだから。勝負だから。裏では恐れ多くて話しかけられないわけよ。佐野（勇斗）くんはさ『ゴチ』で共演されているから話せるけどさ。『いや〜すごいな。今日』みたいな。でも、テレビのスタッフの方々にそういう場を用意して頂けるような期待値を持って頂けているんだなと。それはめちゃくちゃ嬉しかったし『頑張んなきゃ』って気合い入ったね」と共演した際の裏話を語っていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】NEWS小山、M!LKの推しメン
◆吉田仁人、過去にNEWSのライブに行っていた
同日に放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時〜）の「NEWS vs M!LKアイドル対決」でM!LKとNEWSが共演したことに触れた吉田。これを受け「俺、ライブ行っていたからね。NEWSさんの。子供ながらにめちゃくちゃかっこいい人たちだなって思って。5〜6歳くらいの時」と幼少期にNEWSのコンサートに訪れていたことを明かした。
◆吉田仁人、NEWSとの共演秘話明かす
また「マリンメッセ福岡A館っていうすごいでかいところがあるんだけど、そこに観に行って。あと東京のイベント。KAT-TUNさんとNEWSさんがやっている『SUMMARY』を観に行ったりとかしていたくらいだから『うわ、まじか』みたいな」とNEWSやKAT-TUNが出演した「Johnnys Theater"SUMMARY"of Johnnys World」を鑑賞していたことも告白。番組の収録では過去にNEWSのコンサートに訪れていたことを本人たちに伝えたそうだが「でも、戦いだから。勝負だから。裏では恐れ多くて話しかけられないわけよ。佐野（勇斗）くんはさ『ゴチ』で共演されているから話せるけどさ。『いや〜すごいな。今日』みたいな。でも、テレビのスタッフの方々にそういう場を用意して頂けるような期待値を持って頂けているんだなと。それはめちゃくちゃ嬉しかったし『頑張んなきゃ』って気合い入ったね」と共演した際の裏話を語っていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】