市街地などでクマの目撃情報や人的被害が増加している状況を受け、石原環境相は12日、クマの個体数について、6月下旬から9月下旬にかけて、東北6県（一部新潟県を含む）で大規模調査を行うと明らかにしました。

具体的には、これまで国による限定的なエリアでの個体数調査や各都道府県による調査で行っていたクマの生息する代表的な場所に、自動撮影カメラを設置して個体識別を行うことでクマの生息密度を確認する「SECR調査（Spatially Explicit Capture-Recapture model）」という手法と、山の中などに無作為においたカメラにどれくらいのクマが映っているか確認する「RAI調査（Relative Abundance Index）」という手法の2つを合わせた調査・分析を行う予定で、800台以上のカメラを活用するということです。

この2つの調査方法の手法を同時に行うことで、単体の手法よりも精度が向上し、より正確なクマの個体数の把握につなげる狙いがあるといいます。

石原環境相は、撮影した画像の解析や個体数推計は国立環境研究所の専門家の協力を得ながら行い、できる限り早期に調査結果を取りまとめたいとしています。