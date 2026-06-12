女優、タレント、プロデューサーとしても活動するMEGUMI（44）が11日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。失恋した人へ向けてアドバイスを送った。

この日のテーマは“失恋＆離婚から学ぶ逆転恋愛術”。MCの「南海キャンディーズ」山里亮太から「（異性に）不信感をもって“もう恋しない”って言う人いっぱいいましたけど、どうすればいいですか？」と話題を振られる場面があった。

「次の人が絶対登場するワケじゃないですか。それは自分でコントロールできない部分だから」と切りだしたMEGUMI。「傷ついたりとか違和感とかモヤモヤってうのは現実に起こったこと。何が嫌だったのかを見つめて“ここは私が悪かった”って思うから。次に持ち越さないように。自分もちょっと強くなってるから、恋愛に対して。だから登場人物も変わるわけですよね。強い敵が来るから」と伝えた。

山里は「そっか、ステージが上がるから敵が強くなるんだ！今日VTRに出ていた傷ついた人たちはラッキーだと、上のステージに上がったんだ。なんて身になる回！」と感銘を受けていた。