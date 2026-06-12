【メキシコ市＝星聡】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１１日（日本時間１２日）、メキシコ市で開幕し、１次リーグＡ組の２試合が行われた。

開幕戦で、開催国メキシコ（世界ランキング１４位）は、南アフリカ（同６０位）に快勝。韓国（同２５位）はチェコ（同４０位）に逆転勝ちし、白星発進した。（世界ランキングは６月１１日時点）

韓国 ２―１ チェコ

打っても打っても入らない。大エースの孫興民（ソンフンミン）が天を仰ぐ度、飛行機を乗り継いで訪れた韓国サポーターの大歓声がため息に変わる。スローインから先制を許し、漂った不穏な空気。振り払ったのは２人の伏兵だった。

６７分。攻撃を組み立ててきた黄仁範（ファンインボム）がゴール前に空いたスペースを見つけ、パスを呼び込む。寄せるＤＦとＧＫを左足のキックフェイントで尻餅をつかせ、右でフワリ。ボールはスロー映像のようなスピードで優しくネットを揺らした。

そしてヒーローになったのは、孫興民に代わって入った呉賢揆（オヒョンギュ）だった。８０分、右サイドで相手の背後を取った黄仁範からのクロスを、競り合いに負けずに左足でヒット。３８度の発熱を押して出場した、トルコの名門でプレーするストライカーは気合でゴールにねじ込み、試合後は「言葉にならない」と喜びをかみ締めた。

Ｊリーグでもプレーした洪明甫（ホンミョンボ）監督は初戦に臨む選手に「二つ伝えていた」と明かす。「結束して戦うこと」、そして「最後まで諦めないこと」だ。イングランド・プレミアリーグで得点王の実績を持つ孫興民が不発でも、指揮官の言葉を心に刻んだイレブンは球際での力強さを忘れず、手を抜かない素早い帰陣でピンチの芽を摘み、泥臭く戦い抜いた。

次戦の相手は開催国のメキシコ。呉賢揆は「謙虚さを失わず、ホームチームを相手に１００％の力を見せたい」。苦しみの先に得た勝ち点３が何よりの活力になる。（細田一歩）

韓国・洪明甫監督「勝利自体もうれしいが、それ以上に良かったのは選手が諦めずに戦ってくれたこと。ありがとうと伝えたい」

チェコ・コウベク監督「韓国攻撃陣のスピードと精神力はすごかった。（流れからの好機が少なく）ゴール前の３０メートルでもっと創造的にならないといけない」