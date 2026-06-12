浜野はるきが7月10日に東京 豊洲PITで開催する『COVER GIRLs』ツアーファイナル公演に、鷲尾伶菜がスペシャルゲストとして出演することが発表された。

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同ツアーは、浜野にとって自身最大規模となる全国10都市11公演を巡るツアー。その集大成となる豊洲PIT公演で、鷲尾伶菜との共演が実現する。

鷲尾は、浜野が音楽活動を始めた頃から“憧れの存在”として公言してきたアーティストだ。2024年には鷲尾へ「MIDDLE NOTE feat.KAZ」を楽曲提供し、その後鷲尾のZeppツアー福岡公演へのゲスト出演も果たしている。憧れのアーティストへ楽曲を提供し、同じステージに立ち、今度は自身のツアーファイナルへ招くという、浜野の歩みを象徴する一夜となる。

当日はバンドセットによるライブパフォーマンスに加え、『COVER GIRLs』の世界観を体現するステージ演出やVJ演出も展開される予定だ。なお、ツアーファイナル豊洲PIT公演のチケットは現在発売中。

＜浜野はるき コメント＞

私にとって鷲尾伶菜さんは、音楽を始めた頃からずっと憧れてきた存在です。

昨年「MIDDLE NOTE feat.KAZ」の楽曲提供をさせていただいたことをきっかけにご縁をいただき、その後は鷲尾さんのZeppツアーファイナル福岡公演にゲスト出演させていただくなど、本当に貴重な経験をさせていただきました。そして今回、私自身の全国ツアーファイナルという大切な日に、鷲尾伶菜さんをスペシャルゲストとしてお迎えできることを心から嬉しく思っています。

音楽を始めた頃の自分に、この日が来ることを伝えても信じてもらえないかもしれません。今回の出演は鷲尾伶菜さんからいただいたご縁や温かい気持ちへの感謝、そして私なりの恩返しをしたいという想いからオファーさせて頂きました。

この日しか見られない特別なライブを届けたいと思っています。ツアーファイナルという大切な一日を、鷲尾伶菜さん、そしていつも応援してくださる皆さんと一緒に過ごせることを楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）