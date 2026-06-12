4年に1度のサッカーの祭典「FIFAワールドカップ」が日本時間のけさ（12日）、開幕しました。日本代表の健闘への期待が高まるなか、岡山市のサッカー専門店などではグッズが好調な売れ行きを見せています。

【写真を見る】「FIFAワールドカップ」開幕 専門店ではグッズが飛ぶように 4年に一度の祭典に盛り上がり【岡山】

すでに残り1着のユニフォームも

（甲野良輔記者）

「日本時間のきょう開幕したサッカーワールドカップ。こちらのサッカー専門店では特設コーナーが設けられ、ワールドカップ関連のグッズが並んでいます」

岡山市東区の「MOMIJIYA F.C」です。4月下旬からワールドカップの特設コーナーを設け、日本代表のユニフォームやタオルなどを販売しています。デザイン性が高いと人気を集めている日本代表のアウェーユニフォームはすでに残り1着に。中でも特に売れているのは…

（MOMIJIYA F.C 難波みくさん）

「FIFA公認のフィギュアでして、どの選手が入っているのか分からないが、子どもから親世代まで人気の商品になって、かなり売れている」

カプセルに入ったアルゼンチン代表のメッシなど、有名選手42種類のフィギュアが人気だと言います。

（MOMIJIYA F.C 難波みくさん）

「徐々に近づくにつれて見てくださる方も増えて、いよいよ始まるんだなというのを、みなさん感じているのかなと思います。一人でも多くの方にグッズを身に着けて応援してほしいと思います」

MOMIJIYA F.Cでは、ワールドカップ開催期間中グッズを入れ替えながら販売するということです。

百貨店のショップもサムライブルー一色に

（店員）

「（上田）綺世選手もすごく人気です」

（客）

「絶対、今抜けてもらっては困る一番の人。代わりが本当にいない」

岡山高島屋2階のポップアップショップもサムライブルー一色に。日本代表の熱い戦いを盛り上げる選手の背番号入りTシャツやキーホルダーなど、約40種類の応援グッズが並んでいます。

（客）

「きょうは、サッカー日本代表がもうすぐ初戦があるので、グッズを見に来ようかなと思って来ました。ユニフォームを持っているので、それを着て、アメリカに応援の気持ちを送りたい」

「楽しみです。めちゃくちゃ楽しみです。4年に1回なので。岡山ならではの、佐野海舟選手がどれぐらい世界で通用するのかというのを見てみたいと、めちゃくちゃ期待しています」

今大会、初めてW杯代表に選ばれた、津山市出身の佐野海舟選手の名前が入ったタオルは人気で完売したということです。

（岡山高島屋 坂野愛美さん）

「現地に行かれる人も、家で見られる人もぜひグッズを手に応援してもらえればと思います」

岡山高島屋のポップアップショップは、今月23日までです。

（スタジオ）

ーきょう（12日）開幕したFIFAワールドカップ、日本の初戦は、日本時間・15日の午前5時から、オランダと対戦します。