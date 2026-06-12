グローバルボーイズグループ・PENTAGONとしての経験を経て、2025年5月14日に日本でソロアーティストとして再始動した安達祐人。BMSG所属のソロアーティストとしてポップでキャッチーな楽曲を発信し続ける一方、プロデューサーとしても手腕を発揮しているAile The Shota。この2人が初めてタッグを組み、6月10日に楽曲「Hate to LOVE YOU」をリリースした。同い年で何かと共通点が多い2人が歌う、切ないラブソングは必聴だ。

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そんな「Hate to LOVE YOU」のリリースにあたり、リアルサウンドでは2人にインタビューを実施。楽曲についてはもちろん、2人の関係性や共通点のひとつである“オーディション”について、じっくり語ってもらった。（高橋梓）

■「生き残ること」から「伝えること」へ、二人がオーディションから受け取った経験

ーーお二人の共通点と言えば、大規模なオーディション番組にご出演されていたことが挙げられます。振り返ってみて、今に活きていると感じる当時の経験はありますか？

Aile The Shota：（安達に向かって）オーディションがきっかけなんだ。

安達祐人（以下、安達）：そうなんですよ。練習生を経験してから、オーディションに参加しました。オーディションってやっぱり“生き残ること”がテーマになっているじゃないですか。その当時のサバイバル感は、今でもすごく役立っていると思います。この世界って常に動いていないと消えていっちゃう世界ですから。常に“正しい自分”をテーマにできている源はオーディションだったなと思います。

Aile The Shota：なるほどねえ。僕は……なんだろう、“対人関係”になっちゃうかも。活きているというより、オーディション以前から変わっていないのですが、“長男ポジション”になることが多くて。年下の方と接する機会が多いんです。なので、オーディション当時13歳だった子がデビューして、大人になっていく様を見ていると、「あの時、大事なことを伝えておいてよかったな」と。年下を育てていこうというマインドは引き続き持っていますね。

ーー「伝えておいてよかった」というのは、例えばどんなことなのでしょうか。

Aile The Shota：STARGLOWとしてデビューしたRUIとTAIKIがオーディション当時13歳だったので、僕は10個も年下の子と一緒にクリエイティブするという機会をもらっていました。その時は、大人・子ども関係なく、表現者としての視座にリスペクトを持って対等に話していましたが、オンとオフの付け方や、オーディション中はスイッチを切らないことなどを伝えていて。今の彼らがリスペクトを持って活動しているのを見ると、「めちゃくちゃアーティストになったな」と感慨深いです。僕自身、いいお兄ちゃんができていたのかなと思わせてもらっています。

安達：僕は逆に若手側だったのですが、年上のオーディション参加者たちは怖かったです……というのは冗談（笑）。デビューする前に見ていた方たちが教えてくれていたので、あまりにも別世界な気がしてしまっていて。今思えば、当時は教えていただいたことを十分に理解できていなかったのかなと思います。でも、年齢を重ねていくうちに「あの時にああ言ってくれたことは大事だったんだ」と気づけるようになりました。すごくありがたいアドバイスをたくさんもらっていたんだと、感謝しています。

ーーそんな安達さんは、今や『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（Lemino）にラップトレーナーとして参加されています。サポートする立場になった今、昨今のオーディションシーンをどう見ていらっしゃるのかな、と。

安達：オーディションはファンの皆さんに見つけてもらう場でもありますが、人生が大きく変わってしまうものでもあって。ある意味、残酷だなと感じる時もあります。ただ、僕は結果がどうであれ、次の人生に役立つアドバイスをしようと心掛けています。今の若い子たちは吸収のスピードが速いので、一言一言気をつけて話すようにしていますね。

Aile The Shota：本当に飲み込みが速いよね。僕もTAGRIGHTのボーカルディレクションをさせてもらった時に、まさにそう感じて。最初は「歌は好きだけどプロのステージで歌った経験はほとんどない」という子が、オーディションやレコーディングを通してすごく伸びていく。ディレクションをしている最中に、その子の声が見つかっていく過程はすごく美しいと感じました。その瞬間に立ち会えるのは幸せですよね。それにしても、あの技術面の伸びしろの大きさはなんなんでしょうね？

安達：本当に。恐ろしいくらい。

Aile The Shota：どうしてあんなに反射神経がいいんだろう？ でも、そのぶん反射神経の良い、悪いがわかりやすいですよね。わかりやすくなったからこそ、オーディションがシビアになっている部分もあると思います。

ーーオーディションで勝ち上がっていくためには反射神経がないと、厳しいですか？

安達：厳しいと思います。参加者は指摘されたことを直すのはもちろん、その上でステージでは期待を超えていかなくちゃいけない。だからこそストイックになる必要があると思います。

Aile The Shota：オーディションじゃなければ違うと思うのですが、オーディションだと長い目で見られないこともあるじゃないですか。その場で判断をしなくちゃいけないので、どうしても反射神経でジャッジされてしまうことが多いんですよね。しかも若い子たちはスキルが高いからこそ、よりシビアになっているという。

■唯一無二性が問われるスキル社会、二人が懸念する“編集”と“素顔”

ーーなるほど。お二人にもオーディションで切磋琢磨したライバルたちがいますが、今は肩を並べてアーティスト活動をされています。刺激になっていることや、自分のエネルギーに変えられていることも多そうです。

Aile The Shota：まさに、先日BE:FIRSTのスタジアム公演（『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』）を観に行ったのですが、オーディション時から歌っている楽曲も披露していました。当時を思い出した一方で、今もお互いにコミュニケーションを取っているからこそ彼らが積み上げてきたもの、僕が積み上げてきたものがはっきり見えました。それによって「こいつらにかっこいいと思ってもらえる自分でいよう」というモチベーションに繋がりましたね。

安達：僕の場合、オーディションに参加している日本人、韓国で活動している日本人がまだ少なかったので、ライバルという感覚はありませんでした。戦友と言った方がいいのかも。悩みを話し合うなど、常に日本人同士でケアをしていましたね。

ーーひと口に「オーディション」と言っても、環境によって違う部分もある、と。昨今オーディションがかなり増えていますが、お二人は今のオーディション番組をどう見ていらっしゃるのでしょうか。

Aile The Shota：僕は主催者から相談を受けたり、楽曲提供で携わってほしいと言っていただけたりすることが多いのですが、参加者やそこから生まれるグループが“唯一無二性”をどれだけ持つか、という部分が気になります。スキル社会になってきているので、どこが武器なのか、どうやって勝とうとしているのか、みたいな。しかも、集める側も「集めてみないとどういう参加者がくるかわからない」ではなく、集める段階で「こういう子たちをこうやって集めたいから、こういうオーディションをしましょう」と見えていることが大事だと思います。いい音楽、いいエンターテインメントを発信できるアーティストを作るという目線で考えると、主催者側の責任は大きくなってくるんじゃないでしょうか。

安達：そうですよね。参加者たちもそうですが、番組を制作する方々も数あるオーディション番組と被らないように、展開作りをしなくちゃいけない。それと、参加する側はスキルも大事ですが、トレーナーはスター性も見るんですよね。でも、編集を気にしてオーディションを受けている子も多くて。

Aile The Shota：あー。“編集”というワードが一般的になりましたもんね。若い子たちは「切り取られるもの」として受けていますが、オーディションはいかに素の状態で臨めるかが大事。そこを教えるところから入らなきゃいけないんですよね。もちろん、作ることも大事なんですよ。でも、いわゆるブランディングとは別の意味で作っていると大変。自分が着たい服を着ることは大事だけど、「その服をずっと着ていられるの？」という。若い子はわかっているつもりでも、そこまで見えていないんですよ。だからこそ、主催者や先輩が教えていかなきゃいけないと思っています。

安達：僕、「下手なりの下手さ」は美しいと思っているんです。でも、発言を遠慮してしまったり、こういう発言をしたらまだ出会っていないファンがこう思うんじゃないか、と気にしたりするのはあまりよくないと思っていて。“バズる”というワードに敏感になっている子が多いんですよね。でもオーディションでは、その子自身を見たいわけで。性格を偽ってもいつかボロが出ますから。がむしゃらにやっていけば、いつか見つけてくれる人が出てくると思います。

■「コミュニケーションが一番」ーートライアンドエラーで育む信頼関係

ーーおっしゃるとおりです。そして、お二人の共通点として、ソロアーティストであることも挙げられます。ソロは自由度があるぶん、責任もひとりで負わなければいけないですよね。お二人はどんな矜持をお持ちなのでしょうか。

Aile The Shota：たとえば、自分が会社だとしたら、僕自身がボスになる。Aile The Shota本人ではあるのですが、一歩引いた目で見る自分もいなきゃいけないと思っています。主観で物事を考える部分が多い中で、人の意見もちゃんと取り入れていく。思いやりを持つことが大事だなと思っています。人と人とで成り立つ仕事なので、コミュニケーションが一番ですよね。

安達：本当にそう。自分で物事を決められるぶん、迷うことも多いんです。だから、ある程度は信頼できる方にお任せして、それを受け入れる心が大切。正直、「俺はこう思う」と発信すれば、その意見が通って決まるんですよ。でも、そればかりやっていると自分でもわからなくなってきてしまうので、スタッフさんと一緒に安達祐人を作り上げていけたらいいなと思っています。

ーーお二人はもともと人に何かを任せることに抵抗がないタイプですか？

Aile The Shota：あります！

安達：事細かくあります！

ーーでも、それを乗り越えて今がある？

Aile The Shota：トライアンドエラーですね。「今回は10あったら4任せてみようかな」と。しかも、分野によっても違うんですよ。この分野は任せてもいいけど、こっちは全部自分でやらなくちゃ、とか。任せてみて気づけることもあるので、ずっと正解を探しながら試行錯誤しています。でも、それもコミュニケーションですよね。コミュニケーションを取って、トライアンドエラーができる環境を作っていくという。祐人くんは？ すごく優しい印象があるけど。

安達：僕はホリプロ、STAR BASEに所属する前、1年間フリーの期間があって。その期間は自分で請求書を作ったり、関係者の方とやり取りをしたりしていたんですが、そうすると音楽にかける時間がなくなっちゃうんです。だったら、その部分を誰かにお願いして、自分は違うことをしようと。あの1年はすごく学びがありましたし、その期間があったおかげで今は柔らかくなれたなと感じています。

ーーそれぞれ試行錯誤しながら活動されているのですね。お二人はステージに立つ時、楽曲を世に出す時など、自分らしさを感じるのはどんな瞬間なのでしょうか。

Aile The Shota：常に自分らしさを逃さないようにしていますね。たくさんいるアーティストの中でAile The Shotaとしてデビューして1、2年目は音楽面でアイデンティティを確立しなきゃと思っていましたが、メロディにしても、歌詞にしても、ファッションにしても「Aile The Shotaっぽいね」と言われ始めてからは変に意識することはなくなりました。素の自分でいることが“らしさ”なんだと思うんですよね。ステージングもそうで、今一番ナチュラルにやっています。

安達：僕も素ですね。

Aile The Shota：その方がいいよね。まさに、着たい服を1枚だけ着ている状態。

ーー素の自分とやりたいこと、見せたいものが近しい状態。

Aile The Shota：そうですね。それに僕はグループもやっているし、プロデュースもやっているので、アウトプットの出口を複数持てていることも大きいのかなと思います。

安達：器用ですねえ。

Aile The Shota：たしかに（笑）。

安達：僕、最近初めて演技レッスンを受けさせていただいたんですよ。その時に、他人を演じることで、逆に本当の自分が出るんじゃないかと思って。役との共通点が見つかって演技も楽しいと思ったし、違う自分が見れて、もしかしたらこれも本当の自分なのかもと思いました。

ーー実は、これまでアーティストも楽曲の世界観を届けるためにある種ステージ上で演技をしていると思っていたんです。でもお二人の話を聞くと、そうではない部分もあるのだとわかりました。

Aile The Shota：演じている方もいらっしゃると思います。でも、僕は難しい。最近のライブMCで言っているのですが、ちょっとカッコつけるくらいが一番しっくりくるんですよ。対人関係と一緒ですよね。誰かと遊ぶ時に「こういう経験をしてもらおう」とか「こう思ってもらおう」と考えるのと同じ感じで、アーティストとして必要な服を着ているくらいで、他はめっちゃ素（笑）。今からこのままライブできるくらいのスイッチの軽さなんです。

安達：わかります。すぐ押せるところにスイッチがある、みたいな。僕もステージに立つのが好きなので、このままの自分で立てます。

ーーなるほど。アーティスト活動だけではなく、普段から目線が周囲に向いていらっしゃるんですね。

Aile The Shota：そうかも。めっちゃ気にしいで、超相対的な人間なんですよ。だからめちゃくちゃ悩む。多分グループだったら辞めていますね。

安達：優しい子だなあ。

Aile The Shota：誰が言ってんの（笑）！？ でもグループみたいにすぐ近くに人がずっといる状態で活動できているのは本当にすごいなと思いますよ。

待望の初タッグ、ラフなセッションから完パケへ

ーーそんなお二人が今回、新曲「Hate to LOVE YOU」でコラボをされました。もともとお互いの音楽は聴かれていましたか？

安達・Aile The Shota：もちろんです！

Aile The Shota：僕はグループ時代から知っていましたよ。ソロ活動を始めた後は、プロデューサーのMatt Cabさんと別の制作をしていた時に、「今、祐人くんと曲を作っていて」という話になり、曲を少し聴かせていただいたんですね。そこで祐人くんの曲に対するアプローチを知ったので、今回声をかけてもらってすぐに「やりたい」と返事をしました。

安達：僕は、Shotaくんが出てきた時に、「ついに、こういう子が現れたか！」と思いました。

Aile The Shota：それ、めっちゃ嬉しい！

安達：歌って踊れるソロアーティストってそんなにいないなと思っていて。音楽の知識がしっかりあって、音楽をめちゃくちゃ愛している男だと思っていたので、今回一緒に制作できてすごく学びがありました。「音楽はこうあるべきだよね」と改めて教えていただきました。

ーー「こうあるべきだよね」の「こう」とは？

安達：裏でもずっとメロディを考えていて、音楽愛がとにかく強いんです。ファッションとしてバズることを目的にするのも今の時代にはあると思うのですが、そうではないんですよね。無音でも踊っていたし。

Aile The Shota：怖いでしょ（笑）？

安達：（笑）。でも、それがShotaくんの素晴らしさだなと感じましたね。

Aile The Shota：嬉しいですね。僕はK-POPがめっちゃ好きだったので、韓国を拠点にしてグループで活動されている方をよく見ていて。祐人くんは同世代だし、「カマしてるな」と思っていました。いざお会いしてみると、甘えがないんですよね。それでいて、人に対する優しさやコミュニケーションの取り方などから「ちゃんと人間だ！」という感じがして嬉しくなりました。スターなのにちゃんと人間味があるって、魅力的ですよね。「こういう人が増えたほうがいいな」と思いました。

ーーお話を聞いていると、お二人とも優しいというのは伝わってくるのですが、他にもアーティストとしてのマインドで共通点を感じていそうです。

安達：共通点というか刺激になってしまうのですが、アイドルって作られた音楽をいかに自分たちのものにして届けるかなんですよね。僕はずっとそれをやってきた人間なので、自分で音楽を作ることはあまりやってきませんでした。でも、Shotaくんを見ていると、音楽を愛する人が音楽のカルチャーを広げていくんだなと感じて。もっと勉強しなきゃと、セッションをした時に自分に喝を入れていました。

Aile The Shota：それで言うと、ピュアかつラフにセッションできるのは共通点なのかも。コライトで入ってくれたMatt Cabさん、BBY NABEさん含めた4人でピュアかつラフな空気感を出しながら音楽が作れたのは良かったなと思います。2人ともいいアーティストだから、いいセッションができたんでしょうね。

ーーそれを踏まえると、「Hate to LOVE YOU」がこのテイストになったことに納得するというか。最初「実らない恋」というテーマだけ見た時に、重めの曲なのかと思っていて。

Aile The Shota：そうですよね（笑）。

安達：セッションで生まれた曲なので、「こういう曲を書こう」と思って作ったわけではないんですよね。その空間で作られた、その瞬間の音楽を、Shotaくんが書いてくれたDメロで包み込んでくれました。いいチーム感でした。

ーーセッションで0から作り出したのですか？

安達：先にCabさんとビートやメロディを考えていて、宇宙語でレコーディングしていたんですね。そこから歌詞を書いて、次のセッションの時にShotaくんがその場でDメロを書いてくださって。

Aile The Shota：レコーディングの日、僕はサビを歌うと聞いていたんですよ。自分で書かずに歌うことがあまりなかったので、楽しみにしていたらブリッジを作るという流れになって。「俺、今から作るヤツ！？」と（笑）。

安達：いやあ、申し訳なかったです（笑）。

Aile The Shota：いやいや。僕はその日に書いて、完パケするのも大好きなんです。アルバムでも半分くらいそう。なので「好きなヤツだ」と思いました。それに、Dメロを書けたおかげでより自分事として曲を受け取れたので、嬉しかったです。

■目指すのは“自分”というジャンル、対照的な次回コラボへの期待も

ーー今後、お二人は日本の音楽シーンにおいてどういう存在でありたいと思われますか？

Aile The Shota：祐人くんがどんなことをやっていくのか、めっちゃ気になる。

安達：新しいものを常に作りたいなと思っています。アイドルからソロになって、色んな方の助けを借りて活動していくって、自分にしかできないことだと思うんですね。ロールモデルもいるんですけど、そういう人からの影響も受けて、“安達祐人”になれたらいいですよね。

ーーやりたいことがすでにあったり？

安達：全部やりたいですね。

Aile The Shota：そうなんだ。

安達：とにかく吸収したいんですよね。基本は音楽をやりつつ、いろんなことをやりたいです。

Aile The Shota：僕もお芝居などいろんなことに興味があるタイプなので、イベントの主催とかもやっていて。だから祐人くんと似ているかも。僕も“Aile The Shota”でいたいですね。

今、一番刺激をもらっているのは、ちゃんみな。今のJ-POPシーンはアーティストがジャンルになってきていますが、まさにちゃんみなはちゃんみなのままポップになりましたよね。すごくかっこいい背中を見せてもらっているので、僕も“Aile The Shota”というジャンルを作りたいと思います。

安達：Shotaくんはいろいろと叶えていきそう。……僕もですけど！

Aile The Shota：間違いない（笑）。テレビを観ていたら祐人くんが急にドラマに出てくる可能性も、全然ありそう。

安達：それも面白いよね。

Aile The Shota：「うわ、この映画にも出てるんだ！」みたいなね。

安達：そうなれたらいいな。皆さん、よろしくお願いします！

ーーでは最後に、もし次にお二人がコラボするとしたらどんな音楽、どんなアプローチの楽曲をやりたいですか？

Aile The Shota：今回の曲とは対照的に、ステージを意識した曲とか。革ジャン着て、サングラスを掛けて出てきてほしいので、ハードめなやつで。

安達：Shotaくんはスタンドマイク1本で、バンドサウンドの曲とか。踊りは封印で。

Aile The Shota：俺、踊り封印しても踊っちゃうかも（笑）。

安達：踊っちゃうかあ……（笑）。

ーー個人的にはお二人ともオシャレな楽曲のイメージが強いので、ゴリゴリに男くさい曲も見てみたいです！

Aile The Shota：それで言うと、「Hate to LOVE YOU」のMVはシンプルでそれに近いかも。

安達：うん。すごくかっこいい。全部見どころです！ シンプルなMVになっているので曲にも集中できるし、登場していただいているモデルさんへのお互いの表情や駆け引きも楽しめると思います。MVにも注目しつつ、まずは「Hate to LOVE YOU」をぜひチェックしてみてください！

（文＝高橋梓）