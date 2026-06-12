土日は真夏日に迫る暑さに、来週はいよいよ「梅雨入り」か【これからの天気(6月12日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
13日(土)は、真夏日に迫る暑さのところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、内陸や山沿いを中心に広くカミナリ注意報が発表されています。
◆6月13日(土)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて、よく晴れるでしょう。
最高気温は26℃前後で、今日と同じくらいかやや高くなりそうです。
・中越地方
朝から青空が広がって、洗濯日和・お出かけ日和になるでしょう。
朝晩は涼しくなりますが、日中は気温が上がりムシ暑くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
12日(金)も強い日差しが照りつけるでしょう。
昼間は、今日より暑さが増して30℃近くまで気温が上がるでしょう。
熱中症対策をしてお過ごしください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
佐渡では午前中は雲が広がるところがありますが、下越ではスッキリと晴れるでしょう。
最高気温は27℃前後のところが多く、7月上旬並みの暑さになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
おおむね晴れるでしょう。
ただ、山形との県境付近では午後はにわか雨の可能性があります。
最高気温は、今日と同じくらいで24～28℃の予想です。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、佐渡でのち1mの予想です。
◆週間予報
14日(日)も晴れて、所々で真夏日に迫る暑さになるでしょう。
一方、15日(月)は雲の多い天気で雨予報に変わる可能性があります。
また、来週後半はスッキリしない天気が続いて『梅雨入り』が迫りそうです。
◆13日(土)の北信越の天気
北陸3県は、おおむね晴れるでしょう。
長野県も日差しが届きますが、午後はにわか雨や雷雨のところがありそうです。
最高気温は28℃前後のところが多いでしょう。
来週はいよいよ『梅雨入り』の可能性があります。天気が穏やかなうちに大雨への備えを進めてください。
13日(土)は、真夏日に迫る暑さのところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、内陸や山沿いを中心に広くカミナリ注意報が発表されています。
◆6月13日(土)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて、よく晴れるでしょう。
最高気温は26℃前後で、今日と同じくらいかやや高くなりそうです。
・中越地方
朝から青空が広がって、洗濯日和・お出かけ日和になるでしょう。
朝晩は涼しくなりますが、日中は気温が上がりムシ暑くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
12日(金)も強い日差しが照りつけるでしょう。
昼間は、今日より暑さが増して30℃近くまで気温が上がるでしょう。
熱中症対策をしてお過ごしください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
佐渡では午前中は雲が広がるところがありますが、下越ではスッキリと晴れるでしょう。
最高気温は27℃前後のところが多く、7月上旬並みの暑さになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
おおむね晴れるでしょう。
ただ、山形との県境付近では午後はにわか雨の可能性があります。
最高気温は、今日と同じくらいで24～28℃の予想です。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、佐渡でのち1mの予想です。
◆週間予報
14日(日)も晴れて、所々で真夏日に迫る暑さになるでしょう。
一方、15日(月)は雲の多い天気で雨予報に変わる可能性があります。
また、来週後半はスッキリしない天気が続いて『梅雨入り』が迫りそうです。
◆13日(土)の北信越の天気
北陸3県は、おおむね晴れるでしょう。
長野県も日差しが届きますが、午後はにわか雨や雷雨のところがありそうです。
最高気温は28℃前後のところが多いでしょう。
来週はいよいよ『梅雨入り』の可能性があります。天気が穏やかなうちに大雨への備えを進めてください。