これからの気象情報です。

13日(土)は、真夏日に迫る暑さのところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、内陸や山沿いを中心に広くカミナリ注意報が発表されています。



◆6月13日(土)の天気

・上越地方

高気圧に覆われて、よく晴れるでしょう。

最高気温は26℃前後で、今日と同じくらいかやや高くなりそうです。



・中越地方

朝から青空が広がって、洗濯日和・お出かけ日和になるでしょう。

朝晩は涼しくなりますが、日中は気温が上がりムシ暑くなりそうです。



・長岡市と三条市周辺

12日(金)も強い日差しが照りつけるでしょう。

昼間は、今日より暑さが増して30℃近くまで気温が上がるでしょう。

熱中症対策をしてお過ごしください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

佐渡では午前中は雲が広がるところがありますが、下越ではスッキリと晴れるでしょう。

最高気温は27℃前後のところが多く、7月上旬並みの暑さになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

おおむね晴れるでしょう。

ただ、山形との県境付近では午後はにわか雨の可能性があります。

最高気温は、今日と同じくらいで24～28℃の予想です。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、佐渡でのち1mの予想です。



◆週間予報

14日(日)も晴れて、所々で真夏日に迫る暑さになるでしょう。

一方、15日(月)は雲の多い天気で雨予報に変わる可能性があります。

また、来週後半はスッキリしない天気が続いて『梅雨入り』が迫りそうです。



◆13日(土)の北信越の天気

北陸3県は、おおむね晴れるでしょう。

長野県も日差しが届きますが、午後はにわか雨や雷雨のところがありそうです。

最高気温は28℃前後のところが多いでしょう。



来週はいよいよ『梅雨入り』の可能性があります。天気が穏やかなうちに大雨への備えを進めてください。