ふるさとに誇りを持ってもらおうと、指宿小学校の子どもたちが砂むし温泉を体験しました。初めて体験した子どもたちも多く、リラックスした表情で地元の良さを感じていました。



12日、指宿市にある砂むし会館「砂楽」を訪れたのは、指宿小学校の5年生45人です。名物砂むし温泉を体験しました。



（児童）

「気持ちがいいです。あったかくて。最初はけっこう熱いなと思ったけど、後から気持ちいい温度になってきた」





（児童）「気持ちがいい。あったかい」初めて体験した子どもたちも多く、ふるさとの良さを改めて感じていました。（児童）「思っていたよりも砂が重たくてびっくりした。（砂むし温泉がある指宿は？）素敵なまちだなと思う」（砂むし会館 砂楽 福永成昭事務局長）「指宿には特別感があるというのを感じて、これからも砂むし温泉に来て、自分の知識を広めていってほしい」そもそもなぜ、子どもたちは砂むし温泉を体験したのでしょうか？（指宿市学校教育課 兒玉拓世さん）「大人になったときに指宿っていいところだったと、指宿の良さを伝えるメッセンジャーになってくれるのではないか」指宿市では今年度から「ふるさと体感学習」をスタート。子どもたちの郷土愛を育み、将来、地元を支える人材の育成を目指しているということです。（指宿市学校教育課 兒玉拓世さん）「体が温まったのと一緒に、指宿に対する熱い思いも温度が高まってくれればいい」今後も開聞岳の登山や、特産のオクラやかつお節に関する出前授業が行われるということです。