優美な女性を描いた『夢二式美人』で知られる竹久夢二の展覧会が13日(土)から新潟市で始まります。



2024年に生誕140年・没後90年を迎えた竹久夢二の展覧会『竹久夢二のすべて 画家は詩人でデザイナー』。12日に開場式が開かれ、訪れた人たちが一足早く竹久夢二の世界へ。展示される約200点のなかでも、圧巻なのが大正期を代表する連作『長崎十二景』。全12点の原画が一堂に並び、見応え十分です。



また、美人画のみならず本や雑誌の装丁・日用品のデザインなど、ジャンルを超えたクリエイターとしての活動にも触れることができます。夢二と深い交流があった出湯温泉『石水亭』ゆかりの特別展示も見どころの一つです。



この展覧会は、6月13日(土)～8月30日(日)まで新潟市美術館で開かれます。