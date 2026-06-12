北海道・旭山動物園の飼育員の男が焼却炉で妻の遺体を焼いた事件で、旭川地検は６月１２日、飼育員の男を殺人の罪で追起訴しました。



（鈴木達也被告）「この辺で拾ってきたんですね」



来園客に動物の説明をしている男。



旭山動物園の飼育員・鈴木達也被告３３歳です。



１２日に殺人の罪で追起訴されました。



起訴状によりますと、鈴木被告は３月３１日、旭川市内の自宅で殺意を持って妻の由衣さん３３歳を何らかの方法で死亡させ、殺害したとされています。





旭川地検は殺害方法などを明らかにしていませんが、警察の調べに対しては「ロープで首を絞めて殺した」と供述しています。（佐々木カメラマン）「現場となった焼却炉でしょうか、煙突が確認できます」今からおよそ１か月半前、旭山動物園の焼却炉に由衣さんの遺体が遺棄され、焼かれたことが明らかになりました。焼却炉からは由衣さんの人骨が発見されています。（鈴木達也被告）「残らず燃やし尽くしてやる」事件前、由衣さんを脅すような言動をしていたという鈴木被告。２人の間に一体何があったのでしょうか。（鈴木被告の知人）「家のことはとにかく話したがらない。なるべく家に帰りたくないような感じで遅くまで飲んでいて、何回も由衣さんから電話がきていた。冷たい関係になっているんだなと」逮捕後の警察の調べに対し、鈴木被告は「妻に異性関係を疑われた」という趣旨の供述をしていたといいます。２人に一体何があったのか…真相の解明は司法の場へと移されることになります。