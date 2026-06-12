お笑い芸人の小籔千豊（52）が12日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。2日に亡くなった元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを悼んだ。

小籔は、タレントとしてバラエティー番組で人気を博したガッツさんに、「僕ら芸人からすると、ガッツさんがバラエティーに出はっても、お笑い芸人的な、何かツッコミができるとか、裏回しができるとか、何か気のきいた例えであるとか、そういう風な芸人的なテクニックが別にあられる方じゃないじゃないですか」と言い及んだ。

続けて「でもみんな、めっちゃおもろい、めっちゃ好きって認識して、見るじゃないですか。この方のことを。ボクサーであった人を、その辺の芸人よりも見て、笑って、印象付いて、好きやと思うってことじゃないですか。こんな仕事をしてる者からしたらすごいなというか…」と述べた。

また、タレントの「好感度」や「かわいげ」について、中には「頑張って」演出しているタレントもいるとしつつ、「でもガッツさんとかって、まじでそれがないと思うんですよ。ほんまのええ人と言うか、人柄でぼーんと出てて。何にも作らへんから、みんなからめっちゃ好かれてるっていう人って、ほんまに選ばれし者やなと思って」とも。

そんなガッツさんの人柄に、「うらやましいというか、尊敬なのか。僕たちと全然違う人やなって、偉大な方やなと思って。ボクシング以外のガッツさんの事を見ても、すごい人やなと本当に思います」と語っていた。