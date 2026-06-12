「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）

女子８００メートル予選が行われ、日本記録保持者の久保凛（１８）＝積水化学＝は２分３秒１０の予選３組１位、全体２位のタイムで決勝進出を決めた。アジア大会派遣設定記録２分１秒６７には届かなかった。

スタートから一気にトップに立つと、最初の４００メートルを５８秒台で入り、そのまま独走。ただ、派遣設定記録には惜しくも及ばなかった。

レース後、表情は崩れず。「前半の６００まですごくよかったんですけど、そこからラストが。ラスト１００で全然足が動かなくてマジかって。ちょっとな、という走り。明日に向けて修正していけるようにしたい」と首を捻った。「コンディション的にはめちゃくちゃいい」とうなずき「ハイレベルな戦いになると思うんですけど、勝ちきってアジア大会を決められるようにしたい。しっかり３連覇して、笑顔で終われたらと思います」と見据えた。

いとこのサッカー日本代表・久保建英が挑むＷ杯も日本時間１５日に初戦オランダ戦を迎える。「Ｗ杯なんですけど、日本選手権も盛り上がってるのでちょっと見てもらえたら」と陸上をアピールしつつ「４年に１回の特別な大会で楽しみ。自分も頑張らないといけないので応援しつつ頑張りたい」と、エールを送った。