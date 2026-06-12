2027年春に行われる統一地方選挙。

石川県内の各政党は県議会議員の議席の確保に向け擁立作業を本格化させています。

その動きを取材しました。



政党の県連大会が相次ぐ春。新体制のもと各党、統一地方選へ必勝を誓いあいました。

5月下旬に開かれた国民民主党の県連大会。

■国民民主党・小竹 凱 石川県連代表：

「統一地方選挙後にこの役員、そして県連の議員倍増を目指しておるわけでありますので…」

3月の知事選で県内の政党では唯一、山野氏を推した国民民主党県連。この日大会に姿を見せた山野氏の前で小竹凱代表や幹部らは党勢拡大を誓っていました。

■粟森 慨 幹事長：

「将来的には石川県内各自治体全てに党所属議員を誕生させ、議員空白区となる自治体をなくします」





定数41の県議会は来年春の選挙から能登の8選挙区が4つに統合され選挙区の数は14から10に減ります。

1人区はなくなり、すべて定数2以上となりかほく市河北郡では定数が「1」増えます。

所属する県議がいない国民民主党も初の議席獲得へ力を入れています。



■小竹県連代表：

「いま県議0人ですけども我々として山野新知事を推薦した経緯もありますから」「複数候補者を立てられるよう石川県全域で、そこは取り組んでいくつもりです」



金沢市選挙区では「何としてでも1人」、金沢近郊や定数4の選挙区でも擁立を目指しています

一方、難しい状況におかれているのが立憲民主党県連です。５月23日の県連大会。

■立憲民主党・一川 政之 石川県連代表：

「今後の党の存続であったり中道改革連合、そして公明党との関係について党内議論を整理したうえで最終的には結論を出すと」



2月の衆院選で立憲と公明が結成した中道改革連合が惨敗。

その後も3党の合流はいまだ見えず、統一地方選への影響を懸念する声もあります。

■中道改革連合・小川 淳也 代表：

「天上から合流を振りかざすようなやり方ではなくて機運の醸成、お互いの信頼関係の醸成を丁寧に積み重ねる必要があるなと」



立憲の県連代表だった中道の近藤和也 衆院議員は「推薦や公認の段階で影響が出ないことはない」とした上で。



■近藤 和也 衆院議員：

「立憲で出るのかもしかしたら中道の可能性もあるのかも含めてどういった形であったとしてもサポートしていけるようにしていかなくてはいけないなと」



県議選では現有2議席からの上積みを目指す立憲。

■一川 県連代表：

「統一地方選挙、仲間を増やす絶好のチャンスと思っております」「ひとりでも増やすそういった取り組みを引き続き努力してまいりたいと」

その立憲と中道との合流に前向きな公明党は金沢市選挙区の現有2議席の死守を目指しています。



■公明党・谷内 律夫 石川県本部幹事長：

「今本部の方でも参議院の方が公明党から中道へとそういう流れを作っていくということで言っておりますので」

「（立憲と）できるだけ呼吸を合わせていこうという思いでおりますので、それはまたしっかりと今後検討していきたいなと思っております」

去年の県議補選で初めて1議席を得た参政党。

次は、定数4の小松市や白山市でも擁立を目指し議席の上積みを狙います。



■参政党 川裕一郎 衆院議員：

「少しでも多くの地域で一人でも多くの議員を輩出して国会議員を増やしていくことが大前提となるのでそのために地方から強くなる」

議席0の石川維新の会。

県議選で狙うのは小林幹事長の地盤、金沢に加え区割りの変更で定数が増えるかほく市河北郡の議席です。



■石川維新の会・小林誠 幹事長：

「この統一地方選挙で石川の地で結果を残すことができなかったら、この石川で維新が必要ないとおう思われても仕方ない」

「瀬戸際であり正念場であり崖っぷち、本当に瀬戸際」

共産党は、現職がいる金沢市以外での選挙区でも擁立を模索します。

党勢の拡大へ大きなカギを握る県議会議員選挙。



推薦候補が敗れた知事選挙のショックをひきずる最大会派、自民党。少なくとも現有29議席の維持し党勢の拡大を目指します。



■自民党石川県連・佐々木 紀 会長：

「来年の統一地方選挙の必勝に向けて、皆さんと一緒に取り組んでまいりたいなと思っております」

知事選では課題だったというSNSなどのネット戦略。統一選に向けて新たな戦い方も強化したいとしています。

■佐々木 会長：

「自民党の選挙というのは、いわゆる地上戦と空中戦という中で、やっぱり地上戦をですね、大変大事にしてきたわけでありますけれども、空中戦が非常に大事になってきておりますので、そこに向けた対策もやっていかなきゃいけないと」



ただ、悩ましいのは選挙区割りの変更です。最大会派ゆえに自民党同士で議席を争う状況が生まれやすくなります。



■宮下 正博 幹事長：

「合区になると範囲が広くなるし始めての人がほとんどなので大変なこと」「しっかり脇を固めてそれぞれに頑張ってもらわんと厳しいのかなと」



まずは、現職を含めた公認申請に向け来月から地域支部との意見交換を始める方針です。



■福村 章 最高顧問：

「（合区の）影響は出てくると思いますけれども」「お互いにやっぱり政策を語って県民の皆さんに主張を述べてですね戦い抜いて勝ち抜いていく」

来春の戦いに向け動き出した県内の各政党。それぞれの思惑が交錯するなかその動きが加速していきます。