掃除機をつけるとどこかへ行ってしまうという掃除機嫌いの猫ちゃんは多いですが、そんな猫ちゃんたちとは正反対の『掃除機好きな猫ちゃん』の光景が投稿され話題となっています。そんな猫ちゃんの様子を見た人からは、「ハンターのDNAが濃いみたいですね」「可愛くて何度も見てしまいました」とコメントが寄せられることとなりました。

【動画：掃除機に向かってダッシュしてきた猫→次の瞬間…猫とは思えない『まさかの光景』】

飼い主さんが掃除機をかけていると…

大きな音が苦手な猫ちゃんは多いもの。掃除機もそんな猫ちゃんの苦手なものの一つとしてあげられることが多い家電です。しかし、Instagramアカウント『虎杖浜暮らしの猫たち』に公開された投稿には、驚きの光景が映っていたそう。

その日、カーペットに掃除機をかけて部屋のお掃除をしていた飼い主さん。すると、そこにキジトラ猫のたらこ君がやってきました。

たらこ君ははじめ、掃除機をじっと見つめて止まっていたそう。きっと、大きな音に警戒しているのでしょう。掃除機の音に驚いてどこかへ行ってしまうのではないか…そう思いながら見守っていたところ、衝撃の光景を目の当たりにすることとなったのでした。

掃除機を抱きしめるたらこ君

掃除機をかけてカーペットをきれいにしていた飼い主さんのところへやってきたたらこ君。掃除機を見て近づいてきたかと思うと…なんと、たらこ君は前後に動く掃除機を追いかけて走り出したそう！そして、隙を見計らって掃除機の頭の部分に抱きついたのでした。

前後に揺れる掃除機の動きに振り落とされそうになりながらも、たらこ君はしっかりと前足と後ろ足で掃除機を抱きしめていたとのこと。その光景は、まるで大好きな相手に抱きついているかのよう。

飼い主さんによると、子供の頃のたらこ君は、掃除機をかけるたびにこの日のように飛びついていたのだとか。もしかしたら、掃除機を楽しいアトラクションだと思っていたのかもしれません。

掃除機以上に大好きな相手ができたたらこ君

子供の頃は、掃除機に抱きついていたというたらこ君。しかし現在では、掃除機よりももっと大好きな相手ができたのだそう。それは…黒猫のごま君とこんぶちゃん！

ある日には、ソファーの上で寝転ぶたらこ君とごま君の姿が目撃されたとのこと。

たらこ君はごま君の体を前足でしっかりと抱きしめ、頭をペロペロとなめてあげていたそう。その光景からは、たらこ君がごま君のことが大好きなのだということが伝わってきます。

そうして日に日に好きなものが増えていくたらこ君。その様子に、なんだかこちらまで嬉しくなってしまいます。

掃除機に抱きつくたらこ君の光景は、「掃除機が好きなんですね」「掃除してるそばから毛をカーペットに擦り付けてるｗ」「さあ、今日もやってまいりました『猫対掃除機』！」と盛り上がりを見せ、たくさんの人に笑顔を届けることに。

Instagramアカウント『虎杖浜暮らしの猫たち』では、そんな毎日を楽しく過ごすたらこ君とごま君、そしてこんぶちゃんの日常が投稿されていますよ。

たらこ君、ごま君、こんぶちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「虎杖浜暮らしの猫たち」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。