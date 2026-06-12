4年に1度の祭典、サッカーワールドカップ北中米大会が開幕。2026年6月12日放送の「ノンストップ！」（フジテレビ系）はオランダ戦を控えた日本の可能性についてとりあげた。

対戦成績は0勝2敗1引き分けのオランダだが

番組は、今大会からグループステージで勝ち残った32チームの決勝トーナメントで行われるという変更点を挙げた。グループステージ上位2チームに加え、今大会からグループステージ3位のうち成績上位の8チームが決勝トーナメントに進むことができる。3位で決勝トーナメント進出の要素として、勝ち点、得失点差、総得点、レッドカード・イエローカードの枚数などが挙げられる。

初戦の相手オランダはFIFAランキング8位の強豪。過去の対戦成績は0勝2敗1引き分け。2010年の南アフリカ大会で対戦した時は0対1で負けている。

サッカーキング編集長予想は「1対1の引き分け」

Web『サッカーキング』小松春生編集長の予想は1対1の引き分け。冨安健洋、上田綺世選手らオランダスタイルのサッカーを経験している選手が多いのが強みだという。

カンニング竹山さんは「日本代表でヨーロッパで活躍している選手も多いし、昔と違うから、チーム（の力）が」と話し、過去のデータはあてにならないと話した。

「僕は2−1か3−1で日本だと思う。僕を信頼していいと思う。今年、オークスも日本ダービーも勝ってるからね」と話すと周囲は笑いに包まれた。それでも竹山さんはまじめな顔をして「いや、におうのよ、2−1ぐらいで日本、オランダ戦は。信じていい、におうのよ」と自信満々だった。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）