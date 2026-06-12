シンガーのデュア・リパ(30)と俳優のカラム・ターナー(36)が、総額150万ポンド(約2億9000万円)とも報じられたパレルモでの盛大な結婚式を終え、シチリア島タオルミーナにある1泊3400ポンド(約66万円)の高級ホテル「サン・ドメニコ・パレス」でハネムーンを満喫しているようだ。



【写真】豪華披露宴の前の挙式は親族のみで30～40分 ただオーラがケタ違い

ホテルはエミー賞受賞ドラマ「ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル」シーズン2のロケ地として世界的に知られる。



英デイリー・メール紙によると、挙式にはシンガー・ソングライターのチャーリーXCX、エルトン・ジョン、マーク・ロンソンらが出席。スズランのブーケを手にしたデュアはガゼボの下で誓いを交わし、エルトンが「僕の歌は君の歌」を披露したという。



式後は2人で手をつなぎながらタオルミーナの街を散策し、ファンとのセルフィーにも応じていた。



現在、ホテルではデュアが主宰する読書プラットフォーム「Service95」にインスパイアされたサマー・ブック・クラブが開催中だ。挙式では本棚のインスタレーションも設けられたとされ、本好きカップルぶりを印象づけた。



デュアは近作アルバム「フューチャー・ノスタルジア」と「ラジカル・オプティミズム」で成功を収めるほか、「Service95」の活動も続けている。また、英ヒート誌が発表した「30歳未満の長者番付」で昨年、首位に輝いている。一方、カラムは俳優ダニエル・クレイグ降板後の次期ジェームズ・ボンド候補として注目を集めており、「ファンタスティック・ビースト」シリーズや「ボーイズ・イン・ザ・ボート～若者たちが託した夢～」などへの出演で知られる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）