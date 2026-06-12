◆陸上日本選手権 第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

女子８００メートル予選第３組で、女子８００メートルで日本記録（１分５９秒５２）を持つ久保凛（１８）＝積水化学＝は２分３秒１０の１位で、１３日の決勝に進出した。１００メートルから独走し、４００メートルを５８秒で通過。後半はペースを落としたが、２位に約２秒の大差をつけて第一人者として、力を改めて証明した。

今春、東大阪大敬愛高を卒業した久保は、社会人デビュー戦となった５月１０日の木南記念（大阪・ヤンマースタジアム長居）は自己ベスト記録から約８秒遅れる２分７秒４７にとどまり、レース後は涙を流した。しかし、その約３週間後に行われた５月３０日のＴＷＯＬＡＰＳ ＭＩＤＤＬＥ ＤＩＳＴＡＮＣＥ ＣＩＲＣＵＩＴ（東京・世田谷区総合運動場陸上競技場）では２分２秒７６で優勝し「気持ちを切り替えて、しっかりやってきました」と、すがすがしい表情で話した。

３連覇を目指す日本選手権ではさらに調子を上げつつある。決勝に向けて「アジア大会派遣設定記録（２分１秒６７）を切りたい」と久保凛は前向きに話した。

サッカー日本代表のＭＦ久保建英（２５）＝スペイン・Ｒソシエダード＝は父方のいとこ。１５日（日本時間）にＷ杯北中米大会の初戦、オランダ戦に臨む。

久保凛も久保建英も世界のトップを目指して戦っている。