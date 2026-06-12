◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）

名門・大阪桐蔭の硬式野球部出身で、希少がんと闘う福森大翔（ひろと）さんが、試合前の始球式に登板した。この試合を協賛するセンス・トラスト株式会社の今中康仁社長が、同校の野球部ＯＢだった縁もあり実現。妻・聖欄（せいら）さんや高校時代に苦楽をともにした同級生・森友哉らが見守るなか、マウンドから全力投球した。

森友は上半身のコンディション不良で離脱中で、捕手を務めることはできなかったものの、２年連続でノーバウンド投球を披露。「このような場をつくっていただいた今中社長はじめ、球団関係者の皆様に本当に心からお礼を申し上げたい。『当たり前』ではないということをずっと思って生活してきたので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と振り返った。

福森さんは高校３年時の２０１３年、外野手として春夏連続で甲子園に出場。センバツでは８打数３安打２打点、選手権では１１打数６安打１打点と大暴れした。夏は２回戦の日川戦（山梨）ではサヨナラ打をマーク。立命大を経て、社会人として生活していた２１年に２つの希少がんが見つかった。

闘病生活のなかで励みになったのが、森友が試合で活躍する姿。「戦っているなかでけがをしてしまったのは聞いたんですけど…。その中でも見てくれて、

やっぱり背中を押してくれて、いつも本当にプレーを含めて友哉には感謝しています」と強調した。

「病気になって気づかされたことがかなりある。僕の中ではいい人生というか、すてきな人生を歩めている。少しでも多くの人に健康第一というか、生きていくうえで根幹には健康があると知ってもらえたら」。合言葉は「最後は勝つ！！」。マウンドから見えた景色を力に、力強く歩み続ける。