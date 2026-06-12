日向坂46藤嶌果歩、ビーチで初解禁ショット 1st写真集『果実の歩幅』
アイドルグループ・日向坂46の四期生で“かほりん”の愛称で親しまれる藤嶌果歩（19）が、8月4日に1st写真集『果実の歩幅』（集英社）を発売する。このたび、第7弾の先行カットが解禁された。
【先行カット】素肌がキレイ！おへそをチラリとのぞかせた藤嶌果歩
同グループの四期生でも初の写真集となった本作は、アメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を収録している。
今回公開されたのは、マイアミで撮影された“オーシャンショット”。かほりんがサーフボードを持って登場した一枚で、天気にも恵まれたマイアミらしい雰囲気が印象的なカットとなっている。
【藤嶌果歩（ふじしま・かほ）プロフィール】
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。
【先行カット】素肌がキレイ！おへそをチラリとのぞかせた藤嶌果歩
同グループの四期生でも初の写真集となった本作は、アメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を収録している。
【藤嶌果歩（ふじしま・かほ）プロフィール】
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。