関東を中心に展開するスーパー「ベイシア」が新ブランドをオープンしました。小売り業界のトレンドとなっている“新ブランド”…キーワードは「安さの追求」です。

平日の午前中だというのに埼玉の郊外にできたこの行列！きょう、オープンしたスーパーの売りは…

買い物客

「朝チラシを見て、えっ安い！と速攻で来ました。息子がチラシを見て、これがいいと」

お目当ての弁当はスパゲティとカツがたっぷりとのって320円！ご飯とルーがこれでもかと盛られている、こちら「1キログラムカレー」は633円！

ドラマチックなまでの安さということで、「劇安」を掲げるこのスーパーは関東を中心に展開する「ベイシア」のディスカウント型です。

生鮮や総菜など、厳選した8500品目をグループ内のほかの業態よりも最大2割ほど低い価格で展開します。

買い物客

「ベイシアよりは少し値段を抑えてという感じ。（物価が）高くなっているから安いと来てみようかなと思う」

売るものは同じなのに、なぜ低価格にできたのでしょうか？

記者

「箱で買っている方もいらっしゃいます。トマトを箱買いされていますね」

店内はまるで“物流倉庫”。野菜やビールは箱や段ボールのまま。食パンも運搬時の台のままで陳列することで、品出しの労力や時間を省きました。

さらに、ポイント制度や宅配も廃止し、コストを徹底的にカットしたのです。

ベイシア 安田恵一 営業企画本部長

「（ベイシアでは）客数が減ってきていると肌で感じている。過剰なサービスかもしれないところを見直し、より『価格』にフォーカスした店づくりに挑戦していきたい」

長引く物価高のなかで、スーパー業界ではいま“安さ”そのものを前面に打ち出した新業態ラッシュが起きています。

ドン・キホーテはグループの調達力を活かして食品面を強化。おにぎりは最安値で85円、お弁当も300円台など「コスパ」最重視です。

去年、西友を買収したトライアルも低価格なかつ丼などを目玉に、強みのITで勢力拡大を狙っています。

新たな形を模索するスーパーの競争は、ますます激化していきそうです。