13日（土）は、前線が沖縄付近まで南下するでしょう。沖縄は雨や雷雨となりますが、そのほかは広く晴れて、気温も上がりそうです。ただ、関東から北は天気の急変に注意が必要です。

【CGで見る】12日（金）〜13日（土）の発雷確率シミュレーション

広く晴天 関東や北日本は急な雨や雷雨に注意

13日（土）は前線が南下し、本州付近は高気圧に覆われる見込みです。西日本や東海では、広く梅雨の晴れ間となるでしょう。



一方、北日本の上空には寒気が流れ込むため、関東から北では大気の状態が不安定になりそうです。特に北海道や東北、関東北部の山沿いでは、雷雲が発生しやすくなっています。急な雨や雷雨にご注意ください。

日差しが暑い 帽子や日傘で対策を

あすの各地の予想最高気温は、

札幌 :25℃ 釧路:15℃

青森 :22℃ 盛岡:23℃

仙台 :24℃ 新潟:27℃

長野 :28℃ 金沢:27℃

名古屋:31℃ 東京:28℃

大阪 :30℃ 岡山:29℃

広島 :28℃ 松江:30℃

高知 :28℃ 福岡:28℃

鹿児島:28℃ 那覇:25℃



晴れる地域では日差しが強く、暑く感じられそうです。帽子や日傘で日差しを遮るなどして、暑さ対策をしっかりしてください。

週明けは梅雨前線が再び北上

14日（日）は西から梅雨前線が北上する見込みです。鹿児島や高知など、西日本の太平洋側では、午後から雨が降るでしょう。



15日（月）は前線がさらに北上するため、沖縄や九州から東北の広い範囲で曇りや雨となりそうです。