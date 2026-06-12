お笑いタレントの山田花子（51）が11日、ブログを更新。晩ごはんの新メニューを披露し、息子たちの意外な反応を明かした。

【映像】山田花子、次男が絶賛した逆ロールキャベツ

2010年にトランペット奏者の福島正紀さん（55）と結婚し、13歳と10歳、2人の息子を育てている山田。

これまで次男が絶賛したという逆ロールキャベツや、2玉完食したというカレーうどんなどの手料理をブログで紹介してきた。

山田花子、晩ごはんの新メニューへの息子の反応を明かす

2026年6月11日の投稿では、晩ごはんの新しいメニューを披露。

「『サバのトマト煮』サバの水煮缶で作ったよ。味つけは塩コショウとニンニク。トマト嫌いなロナウドちゃんが美味しいって完食してくれた。トマト大好きなお兄ちゃんは残したよ…でもロナウドちゃんが、気に入ってくれてびっくり!!兄弟でも味の好みが全く違うわ」と、息子たちの反応に驚きを見せている。

この投稿にファンからは「わぁー、すごい、シェフみたい」「ナイスアイデア、美味しそう」「2人の好みどちらも一緒に取り入れるのはなかなか至難の業ですね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）