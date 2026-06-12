男の子がわんこの前で寝転がっているところで『お手』をさせてみた飼い主さん。すると、真剣な顔つきでわんこがとったまさかの行動がSNS上で20万回以上も再生されています。コメント欄には「至って真剣なイッヌwwwwww」「2人とも可愛い」といった声が寄せられ、話題沸騰！

【動画：男の子が犬の前で寝転がっているところ『お手』をさせた結果→真剣な顔つきで…まさかの行動】

わんこの前で寝転がる男の子

TikTokアカウント「@rope_house」さまに投稿されたのは、コーギーの「ロペ」ちゃんと飼い主さんの息子さんの可愛すぎるやりとりです。

ロペちゃんの目の前で寝転がっていた息子さん。ゴロゴロとご機嫌に寝転がっているところ、飼い主さんがロペちゃんに「お手」を指示したのだそう。すると……

なんと、ノールックで息子さんのおでこに前足をペチッ！

しかも、すごく真剣！まるで当たり前のように、息子さんのおでこを飼い主さんの手だと思い込み、真剣にお手しているではありませんか。

真剣な表情で『お手』を連発

息子さんは、そんなロペちゃんの行動に「いや～！」と暴れていたとのこと。しかし、ロペちゃんは、そんな息子さんにも目もくれず、「ほら、お手したよ」「やってるってば」と言うように、何度も息子さんをペチペチ。

何かをもらおうとしているのでしょうか。表情を変えず、一心不乱に一点を見つめながら、息子さんをどつくように「お手」するロペちゃん。冷静すぎるロペちゃんの足元では、息子さんが「い～や～！」と大騒ぎするというカオスすぎる状況だったのだとか（笑）

ふたりのギャップに爆笑！

その後も何度も息子さんの頭に「お手」するロペちゃんと、大騒ぎする息子さん。ふたりのギャップがあまりにもあり過ぎて、思わず笑ってしまう飼い主さんなのでした！

一心不乱に男の子の頭に「お手」し続けるロペちゃんの様子は、TikTok上でも大反響！コメント欄には「ワンコの表情なんなん？www」「犬は真顔でやってるのが面白いw」「顔に向けてお手おかわり容赦ねぇwwwww」「おやつしか見てないから何にお手してるのか気づいてない説高め」などの声が寄せられました！

とても可愛らしいやりとりを見せてくれたロペちゃんとご家族の日常は、TikTokアカウント「@rope_house」さまで更新されています。

ロペちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@rope_house」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。