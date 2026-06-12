昨年度の野生鳥獣による農林被害額は2010年度以降過去最低のおよそ3億3300万円となりました。



一方で食料を求めて人里に下りてきているサルやクマへの対策が必要とされています。



県鳥獣被害防止対策協議会には有識者や農林業関係者が出席しました。



県における野生鳥獣による農林業被害は減少傾向にあり、昨年度も被害金額は前年度を1500万円下回りおよそ3億3300万円と2010年度以降最も少なくなりました。





鳥獣別にみると、イノシシ、サルは捕獲数、被害金額ともに前年度より減少したものの、シカは被害金額はほぼ変わらず捕獲数は1万2000頭あまりと過去最高を記録しています。（前年度比:＋1144頭）協議会では県が昨年度山口市で実施したドローンによるサルの追い払い実証の結果が報告されました。（農林総合技術センター 松本 哲郎専門研究員)「2つの群れについてドローンで直接追い払うGPSで2分間隔でやりながら1日で1キロ平均を奥に追いやることができた」県は今年度はさらに宇部市、下関市も加え5つの群れ対し追い払い実証を行い今後さらにほかの市町にも広げていきたいとしています。また、県内でも人里に下りてくるクマやサルなどがいる現状を踏まえ、生息地となる奥山の環境整備や集落にある柿や栗の木の伐採なども進めていく必要があるということです。