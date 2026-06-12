長門市の市議会議員と議長、それに副市長の言動が市職員に対するパワーハラスメントに該当すると認定した調査特別委員会の報告書がまとまりきょう、市議会で報告されました。



政治倫理審査会で、議員の責任を検証するとしています。



ハラスメント調査特別委員会の委員長を務める市議から南野信郎議長に調査報告書が提出され、その後、きょう開会した6月定例会で報告されました。





（ 長門市議会ハラスメント調査特別委員会 重村法弘委員長）「3名の行為について被害職員に対するパワーハラスメントと認定します」「林議員の態様は議員として非常に不適切であり看過できないほど悪質である」報告書によると、発端は去年2月、共産党の林哲也議員が市職員に対し、「答弁を書いたのは誰か」「市が答えないならガチで行く」「紛糾すると思うよ。脅しじゃない」などと威圧的な発言をしたことでした。その後、林議員が公開の議員全員協議会で、ハラスメント被害を訴えている職員の実名を挙げて長時間にわたって弁明。さらに4月には職員への謝罪だけでなく、ハラスメント被害を訴える課長の発言を撤回するよう求める面談が1時間あまり行われました。この面談について報告書は、「謝罪の受け入れと発言の撤回を半強制的にさせた」として林議員だけなく謝罪の場を設定した南野議長と大谷副市長もパワハラに該当すると認定しました（林哲也議員）「今後気をつけながら発言は適切にしていきたい」「（辞任は）考えていない」（南野信郎議長）「議会の方から、例えば出処進退についての話が、 もし仮に上がってきた場合は、会期中に出所進退も含めて今後考えていきたい」（大谷恒雄副市長）「該当職員に対してですね多大な精神的苦痛を与えてしまったという結果についてはですね心から深くお詫び申し上げます」また、きょう政治倫理審査会が設置され、パワハラ認定を受けた林議員と南野議長に加え面談に同席した副議長についても議員としての責任を検証することにしています。