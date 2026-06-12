「ようやく結果を出せた」鈴木誠也が鬱憤を晴らす満塁弾 「感情のこもった一打」でスイープ阻止の主役に
鈴木の満塁弾がチームの勢いを加速させた(C)Getty Images
意地の一振りで勝利に貢献した。
カブスの鈴木誠也が現地時間6月11日、敵地でのロッキーズ戦で満塁本塁打を放ち、チームを勝利に導いた。前日まで黒星が続いていたカブスは、この試合を9-3で制したことでカードスイープを阻止。ここ数週間は勝負どころで結果を残せず苦しんでいた主砲が、会心の一発でその鬱憤を晴らした。
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0-1で迎えた4回、満塁でこの日2度目の打席を迎えた鈴木は、1ボール後の2球目、内角高めの変化球をフルスイング。引っ張った打球はあっという間にレフトポール際に飛び込んだ。クァーズフィールドのスタンドを埋めたカブスファンから沸き上がった大歓声の中、鈴木は気迫溢れる表情を見せながらダイヤモンドを一周。この満塁弾で勢いづいたカブスは、その後もアレックス・ブレグマン、カーソン・ケリーにもホームランが飛び出し効率よく得点を重ね続け、試合を優位に進めた。
5月途中から6月にかけ、カード負け越しが続くカブスはこのゲームを前に、ついに貯金がゼロに。勝率5割を切る可能性もあったロッキーズとのカード最終戦、不振が囁かれていた打線が奮起し、貴重な勝利を掴んだ。
メジャー公式サイト『MLB.com』でも試合後、鈴木の今季第10号本塁打をレポート。「ここ数週間、カブス打線に欠けていたような感情のこもった一打であり、苦しい時間を過ごしてきたチームにとっては大きな安堵をもたらす一発だったに違いない」などと綴っている。
さらに同メディアは、鈴木のアーチにより、「眠っていたシカゴ打線を目覚めさせた」とも評するなど貢献度を強調。また、鈴木本人のコメントも紹介しており、自身のパフォーマンスについて以下の様に語っている。
「チャンスで打てなかった自分自身へのフラストレーションがあった。ようやく結果を出せたが、それまでは投手陣を助けられていないことに悔しさを感じていた」
また同メディアはこの日のカブスの試合内容を振り返り、「カブスが1試合で3本以上の本塁打を放ったのは4月25日以来。また、この日の9得点は、それまでの直近4試合でチームが記録した総得点と同じ数字だった」などと指摘。その上で、「シーズン最初の6週間で見せていた攻撃力を思い出させる内容であり、チームにとっては心強い復調の兆しとなった」と伝えている。
打撃陣が躍動したこの日の勝利は、再浮上を見据えるカブスにとって大きな意味を持つ結果と言えるだろう。不振脱却へ向け、鈴木の一発はチームに希望を与えるものとなった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]