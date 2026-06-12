◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 第２日（１２日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

２位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）が５連続を含む８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１５アンダーの単独首位に浮上した。

トップから出た１４歳の韓国のアマチュア、金瑞娥（キム・ソア）は６９で回り、１２アンダーの２位に後退した。トップとは３打差。

４１位で出た荒木優奈（Ｓｋｙ）がスタートからの５連続を含む８バーディー、ボギーなしで、この日最小の６４をマークし、１０アンダーの３位に急浮上。６５の山路晶（森六グループ）、６６の穴井詩（らら、ゴルフ５）、ともに６８の金沢志奈（クレスコ）と永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）も５打差の３位につけた。

６９の鶴岡果恋（明治安田）は９アンダーの８位で決勝ラウンドに進んだ。昨年覇者の高橋彩華（サーフビバレッジ）は６９、菅楓華（ニトリ）は７１で、ともに６アンダーの１５位。佐久間朱莉（大東建託）は７０で５アンダーの２６位。前週優勝の吉田鈴（りん、大東建託）は７１で４アンダーの３９位で予選を突破した。