news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「天橋立で…また『クマ』の目撃情報 神戸市では初確認…各地で」についてお伝えします。

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10日に日本三景のひとつ、京都府の「天橋立」に出没したクマは、器用に海を泳ぎ、陸地では左へ右へと駆け回っていました。

クマは、その日のうちに捕獲されましたが、12日の観光地は“らしからぬ静けさ”に…

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「外国人から子熊が1頭いるので危ないと言われた」

12日朝に再び、クマの目撃情報があったのです。

被害は確認されていないものの、周辺道路は朝からおよそ2.6キロにわたり全面通行止めとなりました。

“クマ情報”は連日絶えません。青森県ではイチゴ農園にクマが現れ、岩手県ではお天気カメラがその姿を撮影しました。

目撃情報も相次ぎました。

目撃者

「その辺をとことこ歩いていた」

そして、11日、クマが“初確認”された場所も…

成獣とみられるクマが、神戸市が設置したセンサーカメラに映っていました。クマの姿を捉えたのは初めてだということです。

クマを“これまでみたことない”は通用しなくなっています。各地で警戒が必要です。