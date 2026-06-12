◎試合前の囲み取材に初めて臨んだ楽天・塩川監督代行は鈴木大の視線を感じて苦笑。「すみません…あの、言うこと忘れる…」。しゃべるのは苦手だそうですが、たくさんお話して頂きました。

◎この日昇格したオリックス・高島が西川に「お願いします！」とあいさつすると、「無理！」。社会人・王子の先輩、後輩の絆？が垣間見えました。

◎サッカー通の楽天・早川は「吉田麻也さんがサポートメンバーにいてくれてよかった…」。遠藤主将の離脱にショックを隠せませんでした。

◎同じくサッカー通の楽天・内は「町野さん、履正社ですよ！」。緊急招集された母校の3学年上の先輩に期待していました。

◎千葉の強豪・木更津総合出身のDeNA・篠木は、高校時代の思い出が詰まったZOZOマリンにプロ入り後初めて“凱旋”。感想を聞かれると「うれしい経験、悔しい経験、どっちもさせてもらった球場なので。何だろう…。“マリン”って感じです」。特別な場所ってことですね。

◎ベルーナドームを初めて訪れた巨人・ウィットリーは「緑が見えるのとか、ジャングルの中の球場みたいだね」と興奮気味。気に入ったみたいで何度も球場を見渡していました。

◎13日の巨人戦に先発予定の西武・隅田。自身にとって満足のいく投球とは？と問われ「完全試合じゃないですか。やってみたい思いはありますけど、ほとんどの確率でできないと思う」。いつか達成することを期待しています。