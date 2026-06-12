【カンザスシティー（米ミズーリ州）１１日＝岡島智哉】オランダ代表は、ベースキャンプ地のカンザスシティーで冒頭１５分を報道陣に公開するトレーニングを実施した。

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トレーニング開始時間の３０分ほど前、１人の長身のコーチが、ピッチに姿を現した。

現役時代にマンチェスターＵやＲマドリードなどでストライカーとして活躍し、オランダ代表でも通算３５得点を挙げたファンニステルローイ・コーチだ。

チーム一番乗りでピッチに入ると、黙々とマーカーなどの用具を並べていく。自身が主導するパートのトレーニングでは、ＭＦデヨング（バルセロナ）、ＦＷガクポ（リバプール）らに積極的に声をかけ、練習を活性化させていた。

ＰＳＶやマンチェスターＵ（暫定監督）、レスターで監督を経験した４９歳は、クーマン監督の右腕として、悲願の初優勝を目指すチームを支えている。

往年の名選手をコーチとして代表チームに加えるのが近年のトレンド。２２年カタールＷ杯でサムエル氏、アジャラ氏、アイマール氏らをコーチに添えたアルゼンチンが優勝したこともあり、各国でより広く取り入れられるようになった。日本代表も長谷部誠氏や中村俊輔氏をコーチとして迎え入れている。