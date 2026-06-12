Aぇ！group小島健が12日、都内で主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐）の初日舞台あいさつに出席した。「きょうという日を待ち望んだ本気の結果がこの刈り上げに詰まっている」と話すと、ポーズを決めてカメラにアピールした。

クズな6つ子を描く人気アニメの映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が主演を務めた。

初日を迎え、小島は「本当にお待たせしました。皆さんの応援のおかげで、ステージ上に立って、本日公開ザンス」と感謝を伝えた。「ほっとしている自分もいますけど、ここからスタート。よりたくさんの方に素敵なこの映画を知っていただきたい。そして笑っていただいて泣いていただきたい。ハンカチは必須だと思います」と呼びかけ、「笑って泣いて、ちょっとエモいようななんとも言えない素晴らしい感情になります。この作品を見た人にしかならない感情だと思います」と作品について自身の見解を話した。

ただ、この熱弁は共演の渡邉美穂には「何言ってるの？」と理解されず。「全部聞こえてるのに、何言ってるのか分からなかった」とバッサリと言われていた。