Aぇ！groupと関西ジュニア西村拓哉が12日、都内で主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐）の初日舞台あいさつに出席した。

大ヒット祈願として完成報告イベントではだるま落とし、大阪での完成披露試写会ではビリケンさんに願掛けをステージ上で行った。今回は、「大ヒット」であいうえお作文に挑戦。末っ子を演じた西村から、小島健、佐野晶哉、正門良規、末澤誠也の淳にバトンを渡していった。

小島が「これ最後楽しみですね、出だしも大事やから」と末澤と西村にプレッシャーを掛けるなか、西村は「大好きな皆さんと」と良いスタートを切った。これを受けた小島は「い〜っぱい」とひと言だけ続け、会場はざわめいた。正門からは「情けないリーダーやで」とツッコまれた。

佐野は「人にお勧めしたくなる」と軌道修正。だが正門が「つ！…つ？つ？つ？つ？」と急ブレーキ。このタイミングで詰まるのかと驚く佐野と末澤に見つめられながら「つまらない瞬間なんて1個もないよ！」と絞り出した。ラストの末澤はすんなりと「とんでもなく面白い映画になっています」とキメ顔で締めくくり作品をアピールした。

クズな6つ子を描く人気アニメの映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、西村が主演を務めた。