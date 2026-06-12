◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 第２日（１２日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

卓球界のレジェンドを父に持つ中国の１６歳のアマチュア、劉宇婕（リュウ・ユジ）が４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算６アンダーの１５位で決勝ラウンドに進んだ。「２日間すごく楽しく回れている。日本のプロだったり、このコースだったり、学ぶことがたくさんある」。幼稚園からインターナショナルスクールに通う少女は、流暢な英語で取材に応じた。

父の劉国梁（５０）は男子シングルで１９９６年アトランタ五輪金メダル、９９年世界選手権優勝。指導者としても中国ナショナルチームの総監督として数々のタイトルをもたらし、中国卓球協会会長も歴任した。中国では五輪、世界選手権、Ｗ杯を全て優勝した選手は「大満貫」と言ってあがめられる。それを達成したレジェンドだ。

父が見守る中、淡々とプレーを続けた。前半１１番パー３でティーショットをグリーン右手前のバンカーに入れ、２打目は寄らず。ボギーが先行した。１２番パー５では１メートル強のチャンスが決まらず我慢の展開を強いられたが、後半に２つ伸ばすたくましさを見せた。昨年のマスターズＧＣレディース（１６位）以来２度目の日本ツアーで、再び予選を突破した。

身長は１６６センチで、飛距離はキャリーで２５５ヤードを誇る。３月の米ツアー、ブルーベイＬＰＧＡで１２位に入った逸材だ。高校を卒業後、大学進学を考えているが、将来はプロゴルファーとして活躍することが目標。憧れの選手には、２４年パリ五輪金メダリストでメジャー３勝のリディア・コ（ニュージーランド）の名前を挙げた。「アマチュア時代から優勝したり、ゴルファーとしても尊敬しているけど、人格的にも素晴らしい方。好きにならない理由が分からない」とはにかんだ。

ゴルフを始めたのは３歳半だった。幼い頃からいろんなスポーツを経験してきた。ピアノも習ったことがある。祖父母も両親も姉も、卓球経験者。「私ももちろんやったことはあるし、今でも見るのは好きだけど、私だけ違う道を選んだ。ゴルフが一番自分に合っていた。外でプレーできるし、旅もできるし、いろんな人に会えるから」。「ゴルフがやりたい」と両親に伝えた際、「それでもいいよ。やりたいことをサポートするから」と愛ある言葉をかけられた。

父には同じアスリートとして、メンタル面で支えてもらっている。「選手からコーチを経て、会長も経験した人。私の状況を理解してくれるので、そういう意味で助けになっている」と明かした。国内でも注目を浴びることは多いが、重圧は苦にならない。「どうしても何かあったときにはスポットライトを浴びてしまうし、ネット記事になったりする。実を言うと、それを楽しんでいる。父のことをすごく尊敬しているし、とても成功した人なので。気にしてはいない」と笑顔で言った。

種目は違えど、親子での五輪金メダルは「一つの夢」でもある。「五輪は一番大きな大会の一つだし、４年に１回しか開催されない。国を代表してプレーすることは素晴らしいこと。でもまずはそれに参加できるようにならないといけない」。伸びしろの塊は、さらなる成長を見据えている。

始めての海外旅行先だったこともあり、日本には親しみを覚えるという。出場２戦連続で、決勝進出を果たした。「バーディーチャンスにつけてパットを決められるように頑張りたい。何よりも楽しんでラウンドしたい。今週参加できたこと自体がうれしいことなので、他のプロから学び、いろんな経験をして帰りたい」。異国のコースで迎える週末へ、胸を高鳴らせた。（高木 恵）