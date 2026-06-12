駅や商業施設でたびたび発生する「女性用トイレの行列」。これを解消するため、国はきょう、女性用の便器の数を男性用以上にすることなどを求めるガイドラインを策定しました。

高柳光希キャスター（去年4月）

「夢洲駅のトイレです。40人から50人ほどでしょうか、かなり並んでいますね」

万博でも女性用トイレになが〜い行列が。駅や商業施設などでは、もはや“当たり前”の光景になりつつあります。

70代

「今、待ちました。有楽町の駅のトイレで」

「駅が一番混むような気がする」

50代

「コンサート会場とかだと、30分以上（待つ）とかはあります。駅だと10分か15分（待つ）。（Q.男性用トイレの列は）並んでるのは見たことない気がする」

10代

「すごく空いていていいなと」

なぜ、女性用トイレばかりに行列ができてしまうのか。

日本トイレ協会 小林純子 名誉会長

「建築（物）は長い寿命を持っていますね。40年〜80年ぐらいの寿命で、その時代のものが残っているので。女性はその当時、あまり外には出なかったわけですから」

女性の社会進出が進む一方で、男性利用者が多いことを前提にした古い建物がたくさん残っているのです。国交省の調査でも、駅や空港の女性用トイレの便器の数が、男性用より4割ほど少ないことがわかっています。

こうした中…

金子恭之 国交大臣

「トイレの行列問題の改定に向けたガイドラインの決定を行いました」

国はきょう、公共施設などの管理者に向けたトイレの設置基準に関するガイドラインを公表。男女の利用者数がほぼ同じであれば、女性用便器の数を男性以上にすることを求めました。

20代

「増やして欲しいです。並ぶのは嫌ですね、こんなふうに（赤ちゃんが）ぐずっちゃう」

ただ、改修工事にはお金がかかり、女性用トイレには男性用より広いスペースも必要。ガイドラインでは、改修以外にも行列を減らす工夫を求めています。

すでにJR東日本では…

記者

「QRコードをカメラで読み込むと、周辺トイレの混雑状況がわかる画面が出てきます」

駅構内に設置されたQRコード。読み取ると、どのトイレがすいているかが一目で分かり、混雑を避けることができます。トイレの中にはデジタルサイネージがあり、空いている個室が一目瞭然です。

さらに、群馬県のある施設では…

Gメッセ群馬 船橋真 館長

「こちらが動く壁になります」

男性用トイレと女性用トイレの仕切りを動かすことができ、女性の来場者が増えたときには女性用トイレを拡大しているといいます。

高速道路の幕張パーキングエリアも同じ仕組みを採用。トイレは通常、このようになっていますが、スペースを仕切る場所を変更し、女性用トイレの数を増やすことができます。

さらに…

60代

「手を洗うだけならいけそうなんだけど、列ができていたら横入りも申し訳ないから諦めることが多い」

こんな声を受けて、パウダールームと便器に向かう導線を分けているパーキングエリアも出てきています。

女性用トイレの行列は解消されるのか、今後に注目です。