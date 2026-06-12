高槌 七海 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。きょうは、能登では昼過ぎまで雨の残った所がありましたね。



小野 和久 気象予報士：

上空の寒気の影響です。いまは、その雨の範囲が関東地方に移動し、テレビ金沢前は、晴れています。

では天気のポイントを見ていきましょう。



天気のポイント

・土日は晴れます。日曜日の最高気温は28度です。



・週明け、月曜日と木曜・金曜は、「くもりマークひとつ」です。





予想天気図【13日】

あすの予想天気図です。

梅雨前線は、沖縄よりもさらに南へ下がる予想です。県内は、高気圧に覆われます。

天気図を一日ずつ見ていきます。前線の一の違いにご注目ください。



予想天気図【14日】

あさっては引き続き、高気圧に覆われますが、前線は、北上してきます。

予想天気図【15日】

週明け月曜日になりますと、前線はさらに北上し、低気圧も近付きます。



予想天気図【16日】

火曜日、前線は少し南下します。

予想天気図【17日】

水曜日、今度は北上し…

予想天気図【18日】

木曜日は県内の近くです。

予想天気図【19日】

金曜日もほとんど同じ位置です。

週間予報

気象台の週間予報です。お伝えしたように、土日は晴れます。

週明けの、月曜日と木曜・金曜は、「くもりマークひとつ」です。

気温は平年並みか少し高めで２７～８度の日が多いでしょう。



高槌：

雨への備えは、身近な所から出来ます。天気が落ち着いている間に備えましょう。

