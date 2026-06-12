【お天気どうなる】土日は晴れ！日曜の気温は28度まで上昇する見込み
高槌 七海 キャスター：
ここからは、気象予報士の小野さんです。きょうは、能登では昼過ぎまで雨の残った所がありましたね。
小野 和久 気象予報士：
上空の寒気の影響です。いまは、その雨の範囲が関東地方に移動し、テレビ金沢前は、晴れています。
では天気のポイントを見ていきましょう。
天気のポイント
・土日は晴れます。日曜日の最高気温は28度です。
・週明け、月曜日と木曜・金曜は、「くもりマークひとつ」です。
予想天気図【13日】
あすの予想天気図です。
梅雨前線は、沖縄よりもさらに南へ下がる予想です。県内は、高気圧に覆われます。
天気図を一日ずつ見ていきます。前線の一の違いにご注目ください。
予想天気図【14日】
あさっては引き続き、高気圧に覆われますが、前線は、北上してきます。
予想天気図【15日】
週明け月曜日になりますと、前線はさらに北上し、低気圧も近付きます。
予想天気図【16日】
火曜日、前線は少し南下します。
予想天気図【17日】
水曜日、今度は北上し…
予想天気図【18日】
木曜日は県内の近くです。
予想天気図【19日】
金曜日もほとんど同じ位置です。
週間予報
気象台の週間予報です。お伝えしたように、土日は晴れます。
週明けの、月曜日と木曜・金曜は、「くもりマークひとつ」です。
気温は平年並みか少し高めで２７～８度の日が多いでしょう。
高槌：
雨への備えは、身近な所から出来ます。天気が落ち着いている間に備えましょう。