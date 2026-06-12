ATPオランダ芝コート大会、中国の張之臻が今季初のベスト8進出

オランダ・スヘルトーヘンボスで開催中の男子テニスATPツアー250大会リベマオープンは北京時間6月11日、男子シングルス2回戦をおこない、中国の張之臻が第6シードのタロン・フリークスポール（オランダ）を7-6（7-5）、6-4で破り、今シーズン初めてツアー大会ベスト8進出を果たしました。

張が芝コートのツアーでベスト8入りするのは3度目、ツアー通算では12度目となります。また、ツアー大会のベスト8進出は、16カ月ぶりです。 マッチポイントの瞬間



次戦で張はフランスのアドリアン・マナリノと対戦し、ベスト4進出をかけて戦います。

試合後のインタビューで張は、「どれほど緊張していたか想像できないと思う。ただ、それを表に出さなかっただけだ。例えば最終ゲームでは、ずっと手が震えていた。勝利への思いがそれだけ強かったのだと思う」と振り返りました。

張はまた、「これまで芝シーズンの初戦ではいつも負けていた。過去2年間はシュツットガルト大会に出場していたが、今年は初めてこの大会に出場した。この勝利を挙げることができて本当にうれしい。フリークスポール選手も非常に良いプレーをしていたし、お互いにチャンスはそれほど多くなかった。勝負を分けたのはわずか数ポイントで、本当に厳しい試合だった」と語りました。（提供/CGTN Japanese）