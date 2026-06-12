山形県村山市の初夏の味覚といえば！

釤ジュンサイ釤ですよね。

【写真を見る】「ヌルヌルでおいしい」地元の味覚を採って！食べて！児童が“ジュンサイ”を収穫 給食はジュンサイとさくらんぼのスペシャルメニュー！（山形・村山市）

きょうは袖崎小学校の児童たちが特産品ジュンサイを採って、食べて、地元の魅力を再発見しました。

村山市にある、通称「ジュンサイ沼」にやってきたのは、地元、袖崎小学校の児童たち。

村山市では、子どもたちに「天然ジュンサイ」への関心を高め、ふるさとへの愛着を育んでもらいたいと、ジュンサイの特別授業を毎年行っています。

きょうは１・２年生９人が収穫に挑戦！

地域の特産品ではあるものの、ジュンサイについて知らない子も多いということで、まずは「ジュンサイ」とは何かを学びます。

そしてライフジャケットを着たら準備万端整いました！

■いよいよ箱舟へ…！

舟には乗れたけれど・・・なかなか上手に進めません。

（箱舟はバランスを取るのが難しいんですよね）

児童たち、慣れない箱舟に苦戦しながらも、一生懸命、沼へと手を伸ばします。

「あった！ジュンサイあった！」

「ヌルヌルしてる。（ジュンサイが）沈んでいるところにあるから大変。」

ジュンサイの特徴は周りにあるゼリー状の「ヌル」。その名の通り、ヌルヌルのため、採れた！と思いきや、落としてしまうこともしばしば。

およそ３０分間、夢中でジュンサイを収穫したあとはお待ちかねの試食タイムです。

■「おいしい！」「まずい…」「苦そう…」

児童「おいしい！くるんってなっている葉っぱみたいな部分」

一方こちらの子は・・・。

児童「まずい」

Ｑどこがだめだった？

児童「わかんないけどまずい」

はじめて食べる味に戸惑う子も見られました。

実は、先ほどの収穫体験でこんなことを言っている子が。

児童「食べたくない。苦そうだから」

恐る恐る食べてみると・・・

児童「おいしい。外側がポン酢の味してヌルヌルでおいしい」

きょうの体験を通して地元の魅力を発見できたようです。

ジュンサイに触れる時間はこれで終わりではありません！

■学校のみんなでいただきます！

大内希美アナウンサー「きょうの給食のメニューがこちら。このすまし汁にもジュンサイが。村山市産の佐藤錦も。地元の旬の味覚が詰まった特別な献立です」

袖崎小学校では普段から全校児童・全員で給食を食べているということです。きょうもみんなで一緒にジュンサイとさくらんぼが入った給食を堪能していました。

児童「ジュンサイが入っていてすごくおいしい」

Ｑポン酢味とどっちがおいしかった？

児童「どっちも。ジュンサイを採れたのが面白かった」

Ｑなにが一番おいしかった？

児童「さくらんぼ」

地元の味覚を採って！食べて！

児童たちは地域が誇る食材の魅力を全身で感じているようでした。