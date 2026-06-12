まもなくお中元の時期ですね。

山形市の土産物店で、きょうからお中元コーナーが開設されました。

近年の物価高などの様々な変化に対応した商品が揃えられていました。

【写真を見る】「山形の良いものをお届けするぞ！」厳選された『お中元』コーナー開設 物価高騰が続く今、求められる変化と工夫とは（山形市）

「山形の良いものをお届けするぞ、おー！」

山形市の県観光物産会館「ぐっと山形」ではきょう、お中元コーナーが開設され、夏の商戦に向け、出陣式が行われました。

お中元を贈り合う文化が年々少なくなってきている中、みなさん今年の予定はどうなのでしょうか。

訪れた人「親の世代で贈っていたのでその時は贈っていた。だんだんなくなってきた」

訪れた人「本当に贈りたい人だけに（贈る）。２、３人になってしまった」

■物価高騰が続く中、変化と工夫とは

西村雛妃アナウンサー「こちらが今年厳選された約８０点の夏ギフトです。物価高騰が続く中、今年ならではの変化がありました」

お米は、去年までは袋タイプでも販売していましたが、価格が上がったことから今年は少量のキューブタイプのみの販売になりました。

また、物価高騰の中でも気軽にお中元を贈り合ってほしいと、ラインナップも工夫されています。

山形観光物産会館 販売支援室 土屋彰久 室長「普通お中元ですと３５００円前後を中心にしているが、今回は１０００円台の手軽に手に取っていただけるような商材もギフトコーナーに盛り込んだ」

お菓子や、麺類などを１０００円～２０００円台で購入することができます。

■おいしいものを通じて山形を知ってほしい

西村雛妃アナウンサー「そして年々種類が増えているというお酒。自分用に購入するという方も増えているそうです」

他にも猛暑対策としてゼリーなどのスイーツやジュースも一押し。少量で良質なものをテーマに商品が揃えられていました。

山形観光物産会館 販売支援室 土屋彰久 室長「おいしいものを、良いものを通じて（山形を）知っていただきたい。楽しんで山形のおいしいものをぜひ全国で召し上がっていただきたい」

このお中元コーナーは８月６日まで開設されています。